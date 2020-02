Ketnet doet opnieuw de Move tegen pesten met boegbeelden Nora Gharib en Sarah Mouhamou

Foto: Ketnet - © VRT 2020

Vanochtend 2 februari lanceerde Ketnet samen met het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten opnieuw het populaire Move tegen pesten: STIP IT.

In 'Kingsize Live' werden zonet de twee boegbeelden bekend gemaakt: Ketnet-wrapper Sarah Mouhamou en Nora Gharib.

Sarah: 'Ik ben al zes jaar Ketnet-wrapper en heb in die tijd al veel mooie dingen met impact mogen doen. Maar STIP IT stond nog op mijn Ketnet-bucketlist: deel uitmaken van een project dat de voorbije jaren al zo veel kinderen heeft kunnen raken en helpen. Ik ben heel blij en fier dat ik me mag inzetten voor iets wat echt leeft in de wereld van de Ketnetters, en dat we die leefwereld stip voor stip mogen verbeteren.'

Nora: 'Ik sta sowieso graag achter organisaties die mensen steunen. Met STIP IT steunen we natuurlijk de kinderen en jongeren die gepest worden. Maar dit jaar gaat de aandacht ook naar de pesters. Want ook zij zitten ergens mee. We mogen pestgedrag niet goedpraten, maar we moeten er wel óver praten.'

Sarah en Nora lieten in primeur de nieuwe song STIP IT horen en toonden de bijhorende videoclip, geregisseerd door Lukas Dhont, aan de Ketnetters.

Lukas Dhont: 'Initiatieven als de Move tegen pesten zijn voor mij enorm belangrijk. Als je weet dat nog steeds 4 op de 10 kinderen met pesterijen te maken krijgt, dan begrijp je ook meteen waarom. De Move tegen pesten is een laagdrempelig initiatief dat enorm veel mensen bereikt en een grote impact heeft. Daar wil ik graag deel van uitmaken. Met onze videoclip willen we op een positieve manier het pesten tegengaan. Samen met onze boegbeelden marcheert iedereen op een sterke manier door de straten. Ze proberen onderweg iedereen te mobiliseren in de beweging tegen pesten - en hopen dat die ooit niet meer nodig is.'

Sarah en Nora vertelden ook aan de kijkers wat er dit jaar rond STIP IT staat te gebeuren. Na het grote succes van de voorbije jaren roept Ketnet iedereen weer op om vier stippen op zijn hand te zetten. Vanaf dat moment zijn ze besmet met het Antipestvirus en kunnen ze het ook doorgeven. Van 14 tot 21 februari wordt de problematiek rond pesten extra onder de aandacht gebracht tijdens de Vlaamse week tegen pesten. Die week wordt afgesloten met het Antipestival, waar Ketnetters kunnen genieten van muzikale optredens en waar ook de Move tegen pesten-award wordt uitgereikt.

Kinderen verbinden en in beweging zetten

Ketnet organiseert dit jaar de Move tegen pesten al voor de achtste keer, om kinderen op een laagdrempelige manier aan te spreken om zich te engageren tegen pesten. Sinds de start van het initiatief is het uitgegroeid tot een vaste waarde in Vlaanderen, waarbij Ketnet kinderen wil verbinden en in beweging zetten - soms ook letterlijk: velen onder hen zingen en dansen mee met het jaarlijkse Move tegen pesten-lied en nemen zo een standpunt tegen pesten in.

Gie Deboutte, voorzitter van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten: 'Pesten is een probleem dat we samen in de kiem kunnen smoren. Zwijgend toekijken is geen optie. We kunnen pesten voorkomen door elke persoon respect te geven en zeker niet toe te laten dat iemand wordt gekwetst, bespot of uitgesloten. We hopen daarom dat iedereen zich door de stippen van de Move tegen pesten laat besmetten. Verspreid het positieve virus van vriendschap en respect. Bouw mee aan een klas, sportclub, jeugdbeweging of buurt waar iedereen erbij hoort. Zo maken we de wereld een beetje veiliger en warmer.'

Gloednieuw lied en spectaculaire videoclip

Het nummer STIP IT is vanaf vandaag online gratis te beluisteren en te downloaden, via onder andere Spotify. De song werd geschreven door Stefaan Fernande en geproducet door Wouter Vanderveken.. De videoclip werd geregisseerd door Lukas Dhont en werd zondag in primeur op de Ketnetters losgelaten. In de spectaculaire video, met zo'n 150 figuranten, doen ook kinderen en jongeren mee die op Ketnet hun verhaal over pesten delen.

Verspreid het Antipestvirus over heel Vlaanderen

Ketnet en het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten willen alle kinderen, jongeren en volwassenen overtuigen dat pesten niet oké is. Na het grote succes van de vorige jaren wordt iedereen ook nu opgeroepen om akkoord te gaan met de vier afspraken tegen pesten, en vier stippen (die staan voor Samen Tegen Iemand Pesten) op hun hand te zetten en daar een foto van te delen.

Die vier afspraken zijn:

- Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen!

- Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt.

- Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!

- Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.

Daarnaast breidt de actie uit: Ketnetters worden aangemoedigd om de vier iconische stippen in het straatbeeld te verspreiden, op plaatsen waar het mag. Op ketnet.be en in de Ketnet-app kunnen de kinderen een foto van de stippen die ze hebben gezet, uploaden op een kaart van Vlaanderen. Zo verspreidt het Antipestvirus zich over heel Vlaanderen.

Ketnetters kunnen ook iets lekkers met vier stippen geven aan iemand die met pesten te maken krijgt, om hen zo een hart onder de riem te steken. Maar het kan ook een gespreksopener zijn: als ouder op zondagochtend ontbijtkoeken met stippen op tafel zetten, kan een mooie aanleiding zijn om het met je kinderen op een ongedwongen manier over pesten te hebben.

De Vlaamse week tegen pesten

De Vlaamse week tegen pesten is een jaarlijks weerkerend initiatief van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, in samenwerking met Ketnet, Awel en WatWat, het aanspreekpunt voor kinderen en jongeren. De Vlaamse week tegen pesten wordt telkens georganiseerd in de week voorafgaand aan de krokusvakantie, dit jaar van vrijdag 14 februari tot vrijdag 21 februari. Kinderen, leerkrachten, scholen, jeugdbewegingen, sportverenigingen... zetten allemaal hun beste beentje voor om pesten een halt toe te roepen. Die week gaat extra aandacht naar al deze waardevolle initiatieven. Via de organisatie van de Vlaamse week tegen pesten biedt het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten alle betrokkenen een platform om hun initiatieven aan de buitenwereld te tonen.

Tijdens de Vlaamse week tegen pesten heeft Ketnet een aangepaste programmatie om het thema op verschillende manieren aan bod te laten komen. Zo is er van 17 tot en met 20 februari het STIP IT-programma met Sarah Mouhamou en Nora Gharib, waarin kinderen hun verhaal over pesten delen. Ketnet zendt daarnaast de film 'Bouwdorp' uit, die door de kinderjury verkozen werd tot Beste film van Het Jeugdfilmfestival 2015, en Ketnet Musical Unidamu, waarin het thema pesten aan bod komt. Ook het jeugdjournaal 'Karrewiet' besteedt aandacht aan de Vlaamse week tegen pesten. Als afsluiter van de week organiseert Ketnet op vrijdagavond 21 februari het 'Antipestival'. In deze spetterende show sluiten Sarah Mouhamou en Nora Gharib de Vlaamse week tegen pesten af, en kunnen Ketnetters genieten van tal van optredens. Het 'Antipestival' is live te zien op Ketnet op 21 februari om 18.30 uur.