Ketnet brengt het verhaal achter littekens bij kinderen in 'Tekens van Leven'

Foto: Ketnet - © VRT 2020

'Tekens van Leven' vertelt de verhalen van kinderen met een bijzonder litteken. Ze zijn gemerkt voor het leven door iets uit het verleden. Voor sommigen is het makkelijker weg te steken, anderen kunnen er niet omheen.

In 'Tekens van Leven' komen 16 moedige kinderen aan bod met elk hun eigen verhaal. Aan de hand van hun litteken vertellen de kinderen hoe dit 'teken van leven' hun leven tekent en kleurt. Ze vertellen de geschiedenis van het litteken, op welke manier ze erdoor veranderd zijn, welke invloed het heeft op hun omgeving en of ze er trots op zijn.

'We willen op Ketnet ook verhalen brengen die niet zo evident zijn, kinderen tonen in hun sterktes en met hun verschillen. In Tekens van leven zien we 16 moedige kinderen die letterlijk getekend zijn voor het leven. Klein of groot maakt niet uit, maar elk litteken heeft zijn verhaal', aldus Annemie Gulickx, Netmanager Ketnet.

Ketnet vindt het belangrijk om extra duiding te geven bij de verhalen. Waar nodig licht dokter Jo Keepers de medisch kant van het verhaal toe in de afleveringen. Jo Keepers (1984) volgde de studie geneeskunde met een specialisatie kindergeneeskunde. Ze is verbonden aan de afdeling pediatrie van het AZ Alma (Eeklo). Als er kinderen na de uitzending met vragen zitten, worden ze doorverwezen naar Awel.

Aflevering 1: Zondag 11 oktober

Lars is geboren met een dubbel geplooid oor. Zelf had hij daar allemaal geen problemen mee, maar toen hij ouder werd, werd hij door sommige kinderen gepest. Hij besefte dat hij toch iets 'raars' had aan zijn oor. Samen met zijn mama heeft hij voor een operatie gekozen en nu heeft Lars 'gewoon' twee oren.

Alicia stond op een ladder om kersen te plukken, plots zakte de ladder weg en viel Alica op de grond. De ladder is op haar gezicht gevallen met als gevolg een diepe snee in haar wang.

Aflevering 2: Zondag 18 oktober

Jona ontdekte enkele jaren geleden dat hij een nierziekte had. Zijn nier werkte niet en hij moest elke week naar het ziekenhuis voor een nierdialyse. Uiteindelijk bleek zijn moeder een juiste nier te hebben voor hem en volgde er een wissel: zijn mama gaf haar gezonde nier aan Jona.

Jule hing begin van het jaar vol enthousiasme aan de lavabo. Die brak vervolgens af. Haar mama legde de afgebroken wastafel op de grond in de keuken. Maar toen Jule in haar enthousiasme in de living en keuken rende, struikelde ze over de lavabo en kreeg een scherpe rand in haar been, met als gevolg een diepe snee in haar been.

Aflevering 3: Zondag 25 oktober

Audrey heeft een uiterst zeldzame combinatie van ziekten: een auto-immuunziekte in combinatie met pneumokokken. Om de ziekte de baas te kunnen moesten zowel haar armen als benen geamputeerd worden.

Zacharia viel toen hij twee jaar was in een hete pot soep. Hij was voor meer dan 60% verbrand over zijn hele lichaam. De brandwond die over zijn lichaam loopt is iets dat hem niet meer veel kan schelen. Dat hij zo vrolijk en vol energie in het leven staat is een klein wonder want bijna was Zacharia er niet meer geweest.

Aflevering 4: Zondag 1 november

Ioannis was nog maar 6 toen hij op een piste onderuit werd gesnowboard. De klap waarmee de snowboarder aankwam en Ioannis weg katapulteerde was enorm. Zijn dijbeen was gebroken en een lange revalidatie volgde. Ioannis wilde na een jaar terug de piste op. Skiën was en is zijn ding. Kapot dijbeen of niet. Hij is zijn droom gevolgd en werd een jaar later Belgisch kampioen op de slalom.

Eline is geboren met een 'ziek hart' zoals ze het zelf omschrijft. Toen ze amper een paar dagen oud was kreeg ze een zware openhartoperatie om haar hart beter te maken. Met succes. Want Eline is uitgegroeid tot een zelfstandig meisje met weinig schrik.

Aflevering 5: Zondag 8 november

Bowi raakte vier jaar geleden verbrand toen ze te dicht bij een gaskacheltje kwam en haar jurkje in brand vloog. Bowi stond letterlijk in brand. Bowi vindt het intussen allemaal doodnormaal, het litteken heeft een verhaal.

Kyandro is gebeten door de hond van zijn grootouders. Totaal onverwachts beet de hond ineens in Kyandro zijn aangezicht. Daar heeft hij verschillende littekens van. Juist bij zijn mondhoek is de meest opvallende. Zelf heeft Kyandro het er soms nog wat moeilijk mee.

Aflevering 6: Zondag 15 november

Lennert werd geboren met Schisis (een hazenlip). Zijn lip was niet volgroeid en ook zijn gehemelte was nog open. Na enkele operaties is het probleem van zijn schisis zo goed als opgelost.

Jawhara is geboren met broze botten. Elke keer wanneer ze maar iets stoot of valt breekt ze één van haar botten. Ze heeft ondertussen verschillende littekens omdat ze een heel aantal operaties achter de rug heeft om alles 'recht te zetten'.

Aflevering 7: zondag 22 november

Julie was drie jaar toen ze naar de kinderboerderij ging met de 'nieuwe' vriendin van haar vader. Die gooide een bijtende zuur (ontstopper) over de twee kinderen. Julie heeft het meeste over haar gekregen.

Mathis is geboren met een afwijking aan zijn scheenbeen, hij had een half soort voet waarmee hij niet veel kon. Uiteindelijk is er besloten om voor een amputatie te gaan. Nu is Mathis een heel actieve jongen die graag met zijn sportblade rondcrosst. Hij was de eerste jongen van die leeftijd die er eentje kreeg.

Aflevering 8: zondag 29 november

Xanthe is geboren met een open ruggetje en moest meteen geopereerd worden. Ze schaamt zich niet voor haar littekens. Die horen bij haar. Xanthe moet vijf keer per dag sonderen en dat zal altijd blijven. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Het is omslachtig en soms moet ze er leuke dingen door missen.

Fernando heeft drie jaar geleden een zwaar verkeersongeval gehad. Hij is voor de deur van zijn huis tussen twee auto's gekomen. Waarschijnlijk is hij gegrepen door een aanstormende auto die hem niet zag. Fernando is weggevlogen en heeft over zijn hele lijf littekens als herinnering.

'Tekens van Leven', vanaf zondag 11 oktober om 9.55 uur op Ketnet, Ketnet.be, in de Ketnet-app en via VRT NU. 'Tekens van Leven' is een programma van De Mensen voor Ketnet.