'Ket & Doc': vijf pakkende Vlaamse kinderdocumentaires

Ketnet brengt in 'Ket & Doc' vijf gloednieuwe, Vlaamse kinderdocumentaires. De korte docu's, voor kinderen tussen 9 en 12 jaar, brengen pakkende verhalen en tonen de wereld telkens door de ogen van een kind. De documentaires zijn in de krokusvakantie te bekijken op Ketnet.

'Ketnet wil kansen bieden aan jonge makers en doet dit met documentaires die je niet onberoerd laten. Pakkende verhalen door de ogen van een kind. We gaan de moeilijke thema's niet uit de weg: afscheid nemen, vragen over gender en het verhaal van kinderen in de psychiatrie. Deze documentaires bieden de Ketnetters een open blik op de wereld', zo vertelt Annemie Gulickx, de netmanager van Ketnet.

Ket & Doc

Ketnet, het VAF en JEF lanceerden een oproep voor de tweede editie van 'Ket & Doc'. Filmmakers konden zich inschrijven en mochten een workshopreeks volgen om aan hun eigen documentaire te werken. Vorig jaar selecteerde een jury van het VAF, Ketnet en JEF uit dat aanbod vijf kinderdocumentaires. Zo geeft Ketnet aan jonge regisseurs de kans om hun talent verder te ontplooien en dit meteen ook te tonen aan het grote publiek. De kinderdocumentaires worden aanvullend aangeboden aan het onderwijs voor schoolvertoningen via het onlineplatform van JEF. Via JEF kunnen kinderen ook stemmen op hun favoriete kortfilm.

De documentaires

BOOS (Frederike Migom)

Sommige kinderen worden vaak boos. Zo boos dat het thuis of op school niet meer houdbaar is. Veel mensen noemen hen stout, of onhandelbaar. Maar is dat wel zo? We ontmoeten deze kinderen in het kinderziekenhuis op de afdeling psychiatrie. Via een collage van gesprekken, foto's en beelden ontdekken we waarom ze hier zijn, waarom ze zo boos zijn, en hoe ze zich daar zelf bij voelen.

Hertenkoorts (Louise Van Assche en Griet Goelen)

In het uitgestrekte Texas staat Emily, een getalenteerde cheerleader van acht, voor een grote uitdaging. Ze is de jongste telg van een rasechte jagersfamilie en de enige van wie er nog geen hertenkop in de woonkamer ophangt. Vastberaden om deze lege plaats aan de muur op te vullen, gaat Emily voor de eerste keer op jacht.

Jules & ik (Anne Ballon)

Roos haar zus Jules was vroeger haar broer. Dat is soms moeilijk en raar, ook al zal ze dit nooit tegen Jules vertellen. Thuis gaat er veel aandacht naar Jules en Roos vindt dit niet altijd leuk. Toch ziet Roos ook dat het leven van Jules niet altijd even makkelijk is en probeert ze een goede zus te zijn. De film schetst een beeld van hoe moeilijk het kan zijn om groot te worden in een wereld waarin niets zeker of rechtlijnig is. 'Jules en ik’ gaat over hoe gek, eenzaam en toch enorm verrijkend een familiale verandering kan zijn.

Thom & Stoffel (Zaïde Bil en Sébastien Segers)

Thoms beste vriend is Stoffel, een oude shetlandpony. Overal waar Thom gaat, sjokt Stoffel achter hem aan. Thoms vader geeft therapie met paarden aan kinderen die anders zijn. Thom is ook een beetje anders. Hij wordt bijna 10 jaar en groeit volop. Stoffel is al 25 jaar oud en groeit niet meer. Kan Thom nog wel op Stoffel blijven rijden, nu zijn benen zo lang zijn geworden? Of moet hij voor een groter paard kiezen?

Yaren en de zon ( Joren Slaets en Renate Raman)

Het is zomer en de tienjarige Yaren vertrekt op kamp. Ze is nerveus, want het is niet zomaar een kamp… Nee, ze gaat naar een kamp voor kinderen die iemand verloren hebben, iemand die belangrijk is in hun leven. Yarens mama is namelijk vier jaar geleden gestorven. En daar heeft ze het natuurlijk nog steeds moeilijk mee. Op dit rouwkamp botst Yaren op de enthousiaste spring-in-’t-veld Kato. Kato heeft vorig jaar haar papa verloren, maar gaat daar op een heel andere manier mee om dan Yaren. Het is het begin van een bijzonder kamp en een al even bijzondere vriendschap…

De documentaires zijn tijdens de krokusvakantie van maandag 15 februari t.e.m. vrijdag 19 februari te zien op Ketnet omstreeks 10.30 en 19.00 uur en altijd digitaal via VRT NU, Ketnet.be en in de Ketnet-app. De documentaires zijn online beschikbaar met audiodescriptie.

'Ket & Doc' is een samenwerking tussen Ketnet, JEF en het VAF. De vijf documentaires van 'Ket & Doc' kwamen tot stand met de steun van het VAF/Mediafonds van Vlaams minister van Media Benjamin Dalle.