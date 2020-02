'Ket & Doc': vijf nieuwe, Vlaamse kinderdocumentaires binnenkort op Ketnet

Ketnet brengt in Ket & Doc binnenkort vijf gloednieuwe, Vlaamse kinderdocumentaires. De korte docu's, gericht op kinderen tussen 9 en 12 jaar, brengen waargebeurde verhalen en tonen de wereld telkens door de ogen van een kind.

De documentaires gaan op 22 februari in première tijdens het JEF festival, en zijn in de krokusvakantie te bekijken op Ketnet.

Telidja Klaï, ontwikkelingspsychologe bij Ketnet: 'Ketnet wil met het project 'Ket & Doc', samen met het VAF en JEF, vijf jonge Vlaamse makers en vijf ervaren documentaireproducenten de mogelijkheid bieden zich te verdiepen in de wonderlijke wereld van kinderen en specifieke ervaring op te doen in het maken van jeugddocumentaires. We zijn erg blij dat deze eerste editie in vijf juweeltjes met een absolute meerwaarde en een hoog must see en vooral must feel gehalte resulteerden.'

In juni 2018 lanceerden het VAF, Ketnet en JEF een oproep voor de eerste editie van 'Ket & Doc'. Jonge filmmakers konden zich inschrijven en mochten een workshopreeks volgen om aan hun eigen documentaire te werken. Vorig jaar selecteerde een jury van het VAF, Ketnet en JEF uit dat aanbod vijf kinderdocumentaires. Zo geeft Ketnet aan jonge makers de kans om hun talent verder te ontplooien en dit meteen ook te tonen aan het grote publiek. Nadien worden de kinderdocumentaires onder meer aangeboden aan het onderwijs voor schoolvertoningen.

In Fien, Jip en Fien (van Marie De Hert en Ellen Pollard) wordt een hechte band tussen broer en zus op de proef gesteld door de eerste liefde. In Bertha en de wolfram (van Tijs Torfs) leert een kind omgaan met een slepende ziekte. In Circus zonder tent (van Nina Landau) heeft een dochter uit een circusfamilie grote dromen en ambities. Papamagneet (van Daphne van den Blink) gaat over 'iemand missen' (je papa, je beste vriend…) en in Radio Felix (van Lauranne Van den Heede) leert een kind met autisme de wereld begrijpen via een radioprogramma.

Deze documentaires zijn in de krokusvakantie te zien op Ketnet, en komen ook online in de Ketnet-app en op Ketnet.be.

Maandag 24 februari om 10.45 uur: Radio Felix / om 18.35 uur: Fien, Jip en Fien

Dinsdag 25 februari om 10.45 uur: Papamagneet / om 18.35 uur: Circus zonder tent

Woensdag 26 februari om 10.45 uur: Fien, Jip en Fien / om 18.35 uur: Bertha en de Wolfram

Donderdag 27 februari om 10.45 uur: Circus zonder tent / om 18.35 uur: Radio Felix

Vrijdag 28 februari om 10.45 uur: Bertha en de Wolfram / om 18.35 uur: Papamagneet

'Ket & Doc' is een samenwerking tussen Ketnet en het VAF. De vijf documentaires van 'Ket & Doc' kwamen tot stand met de steun van het VAF/Mediafonds van Vlaams minister van Media Benjamin Dalle. De documentaires gaan op 22 februari in première tijdens het JEF festival, en zijn in de krokusvakantie te bekijken op Ketnet.