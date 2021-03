Kat Kerkhofs praat met Allison Scott over hoe ze omging met bedrog van Sean Dhondt

Eind vorig jaar ontstond veel rumoer over gelekte naaktfoto's en -filmpjes van enkele bekende Vlamingen. Allison Scott, de vrouw van Sean Dhondt, doet woensdag in 'Kat zonder Grenzen' voor het eerst haar kant van het verhaal.

Allison Scott vertelt openlijk hoe ze te horen kreeg dat haar partner haar bedrogen had en hoe zij met dat nieuws omging. Samen met Kat blikt ze terug op het moment waarop Sean haar vertelde dat er foto's van hem circuleerden, wat dat met haar deed en hoe het nu verder moet met haar huwelijk.

'Er zijn mensen die zeggen: Is het wel bedrog? Die mensen kunnen oprotten.'

In 'Kat zonder Grenzen' gaat Kat Kerkhofs woensdag langs bij koppels die in aanraking zijn gekomen met bedrog. Ze praat met mensen die bedrogen zijn, of zelf bedrogen hebben. Naast Allison, bezoekt ze ook Cindy: Cindy is al 24 jaar samen met Dany, waarvan 9 jaar getrouwd. Cindy bedroog haar man meermaals en heeft jarenlang een dubbelleven geleid.

Ook nu nodigt Kat vier bekende vrienden uit om over bedrog (in relaties) te praten: aan tafel praten Elodie Ouédraogo , Sybille Vanweehaeghe, Dirk Draulans en Axel Daeseleire openhartig over het onderwerp.

'Kat zonder Grenzen', woensdag 17 maart om 21.30 uur bij Play4. Het volledige interview van Kat met Allison is na de aflevering integraal te bekijken op goplay.be.