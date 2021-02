Kat Kerkhofs gaat op zoek naar unieke liefdesverhalen: Wat als seks niet kan of lukt?

Foto: Play4 - © SBS Belgium 2021

Met 'Kat Zonder Grenzen' kan Kat Kerkhofs op Play4 eindelijk haar grote (televisie)droom waarmaken. Ze gaat doen waar ze ontzettend goed in is: nieuwsgierig zijn, met mensen praten, en dat alles nog eens over haar favoriete onderwerpen: seks en relaties.

In 'Kat Zonder Grenzen' gaat Kat op zoek naar bijzondere vormen van liefde, unieke verhalen en dito mensen. Want hoe ga je om met overspel, liefde zonder seks of liefde met een groot leeftijdsverschil? Wat is het geheim van koppels die geloven in vrije liefde? En welke vormen neemt liefde aan in moeilijke tijden? Kat bespreekt het open en bloot met ervaringsdeskundigen en bekende vrienden.

In de eerste aflevering van 'Kat Zonder Grenzen' ontmoet Kat mensen die zonder seks door het leven gaan. Kat ontmoet onder meer Cheyenne, die aseksueel is, Matthias deelt zijn leven met God en heeft gekozen voor het celibaat en voor Ellen is seks zo pijnlijk dat ze het liever overslaat.

Kat nodigt ook elke week vier bekende vrienden uit aan haar tafel om vrijuit over het onderwerp te praten. Axel Daeseleire, Kim Van Oncen, Jani Kazaltzis en Barbara Sarafian zorgen in de eerste aflevering voor een opmerkelijke openhartigheid over het thema.

Check hier al de eerste beelden.

'Kat Zonder Grenzen', vanaf 10 maart elke woensdag om 21.30 uur op Play4.