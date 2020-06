'Karrewiet Zomert' brengt nieuws op kindermaat tijdens de grote vakantie

Foto: Ketnet - © VRT 2020

De zomermaanden staan voor de deur. Traditiegetrouw blijft 'Karrewiet' tijdens de zomervakantie op post om alle Ketnetters via Ketnet.be te informeren over wat er bij ons en in de wereld gebeurt.

Nieuw dit jaar is dat 'Karrewiet' met 'Karrewiet Zomert' niet enkel digitaal, maar ook op televisie te zien zal zijn tijdens de vakantie. En er is meer, want 'Karrewiet Zomert' is op zoek naar kinderen die als 'Karrewiet'-weerman/weervrouw het weerbericht willen presenteren tijdens de zomervakantie.

'Karrewiet Zomert', zowel online als op tv

'Karrewiet' is er het hele jaar door voor kinderen. De coronacrisis heeft nog eens aangetoond hoe belangrijk duiding en informatie op kindermaat zijn. Nieuws stopt nooit en daarom wil 'Karrewiet' in de zomervakantie niet enkel online, maar ook op televisie de Ketnetters dagelijks informeren. En dat gaat 'Karrewiet' doen met 'Karrewiet Zomert'. 'Karrewiet Zomert' is tijdens de zomervakantie dus zowel digitaal als op televisie te zien. 'Karrewiet'-reporters Jelle en Mariam:

'Nieuws stopt nooit. Ook niet in de zomer. Daarom willen we kinderen op een leuke, speelse manier laten weten wat er in de wereld gebeurt. Dat deden we de voorbije zomers altijd al online, maar we willen het nieuws nu ook echt zelf kunnen vertellen vanuit onze vertrouwde Karrewiet-studio. Zo zijn de Ketnetters altijd helemaal mee.'

Oproep: 'Karrewiet'-weerman/weervrouw gezocht

Deze zomer krijgen Ketnetters de kans om zelf deel uit te maken van het jeugdjournaal. 'Karrewiet Zomert' is namelijk op zoek naar kinderen uit alle uithoeken in Vlaanderen die het weerbericht willen presenteren. Elke dag krijgt een nieuwe 'Karrewieter' de kans om het weerbericht te brengen, en dat de hele zomervakantie lang. 'Karrewiet'-reporters Mariam en Jelle gingen langs bij weerman Frank Deboosere voor enkele tips:

Ketnetters tussen de 10 en 12 jaar kunnen zich tot en met dinsdag 30 juni kandidaat stellen via Ketnet.be.

'Karrewiet', van maandag tot en met vrijdag om 17.50 uur op Ketnet, op Ketnet.be, in de Ketnet-app en op het YouTube-kanaal van Ketnet.

'Karrewiet Zomert', vanaf woensdag 1 juli elke weekdag om 17.50 uur op Ketnet en op Ketnet.be.