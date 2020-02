Karen Damen verovert de harten van de rusthuisbewoners in 'Familie'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Vanaf maandag 17 februari maakt een nieuw 'Familie'-personage het mooie weer in het rusthuis van Anna (Annie Geeraerts), Albert (Ray Verhaeghe) en Alfons (Jaak Van Assche).

Karen Damen doet dan haar intrede als verzorgster Vanessa Mariën, een graag geziene verschijning onder de bewoners. Vanessa is de collega van Tony, een rol die sinds afgelopen dinsdag wordt vertolkt door nieuwkomer Jeroen Van Dyck.

Een volkse vrouw die zich graag inzet voor anderen: dat is Vanessa. Ze komt uit een warm nest, maar vond zelf nog geen relatie die kon tippen aan die van haar ouders. Toen haar vader stierf en ze haar moeder zag wegkwijnen in een rusthuis, vond ze haar roeping. Als verzorgster wil ze zich over het lot van ouderen ontfermen.

'De rol van Vanessa leunt heel sterk aan bij wie in zelf ben', vertelt Karen. 'De fijne, lieve, begrijpende, sympathieke verzorgster spelen, dat ligt me wel (lacht). De sfeer op de set is bovendien heel plezant. Annie, Ray en Jaak zijn stuk voor stuk schatten. En ik kan al verklappen dat de komst van Vanessa niet onopgemerkt voorbij zal gaan. De intrede van haar en Tony snijdt een nieuwe verhaallijn aan die voor de nodige spanning zal zorgen.'



