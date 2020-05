Kan 'Familie' binnenkort weer opstarten?

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Kan het of kan het niet? Eén en VTM zoeken volop naar mogelijkheden om hun populaire soaps opnieuw in te blikken. Alleen zo geraken 'Thuis' en 'Familie' klaar voor na de zomer. Om alles zo snel mogelijk weer op te starten, werken de zenders ook samen.

Het lijkt nog altijd onwezenlijk. Geen dagelijkse portie Vlaamse soap meer op het scherm. Na de vervroegde seizoensfinale bleven de fans van 'Thuis' en 'Familie' verweesd achter. En dat weten ook de zenderbazen. Ook voor hen is de soap een groot gemis. Als locomotief van de tv-avond zorgen 'Thuis' en 'Familie' iedere werkdag voor een massa kijkers die dan blijven zitten voor de andere programma's.



Op de set van 'Thuis' worden vandaag proefopnames uitgevoerd. Is het technisch mogelijk om met alle voorzorgsmaatregelen rond corona toch alles goed in beeld te krijgen? 'De resultaten zullen door de VRT aan alle zenders en productiehuizen meegedeeld worden', zegt Davy Parmentier in Het Laatste Nieuws. De creatief directeur van VTM denkt de opnames van 'Familie' in juni opnieuw opgestart kunnen worden. Allemaal voorwaardelijk natuurlijk en er zal goed nagegaan moeten worden welke scènes nu al kunnen en welke pas later. Wordt vervolgd!



Bron: HLN



Lees ook: