Julie Van den Steen geeft deze zomer een buitenverblijf weg!

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Waar kan je je vakantie deze zomer beter doorbrengen dan in je eigen chalet in de Ardennen? Julie Van den Steen geeft er deze zomer één weg in een gloednieuw programma bij VTM.

Vijf duo’s zullen de handen uit de mouwen moeten steken om eigenhandig een chalet in Durbuy te verbouwen en in te richten. Slechts één van hen wordt aan het einde van de rit uitgeroepen tot 'beste verbouwduo' en mag een leven lang elk jaar z’n vakantie doorbrengen in de chalet. Kandidaten met twee rechterhanden kunnen zich vanaf nu inschrijven via vtm.be.

Julie Van den Steen: 'Je hebt twee rechterhanden? Je hebt zin in avontuur? En je droomt van een buitenverblijf in eigen land? Ik zoek vijf duo’s die hun buitenverblijf voor het leven willen renoveren. Afspraak hier in jouw chalet, nu nog in de sneeuw, maar straks in de zon!'

Bekijk de volledige oproep hier:

Ben jij avontuurlijk aangelegd en durf je je handen uit de mouwen te steken? En wil je zo een droomchalet voor het leven winnen? Schrijf je als duo in via vtm.be en wie weet win jij een buitenverblijf in eigen land.

Het nieuwe, zomerse verbouwprogramma wordt gemaakt door Het NieuwsHuis en is in de zomer van 2021 te zien bij VTM. De precieze uitzenddatum wordt later bekendgemaakt.