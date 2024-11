Johann Sebastian Bach opnieuw de grote winnaar van de Klara Top 100

De luisteraars van Klara hebben 'Erbarme dich, mein Gott' van Johann Sebastian Bach opnieuw naar de 1e plaats van de Klara Top 100 gestemd. De 2de positie is voor het 'Benedictus' van Karl Jenkins. Op nummer 3 staat 'Spiegel im Spiegel' van Arvo Pärt.

De top 3 blijft in handen van dezelfde componisten, maar dit jaar draaiden Karl Jenkins en Arvo Pärt de rollen om. Opvallend: twee van de drie meest geliefde werken zijn geschreven door componisten van nu. Ze bewijzen dat neo-klassiek het goed doet, met ook het werk van Max Richter en Philip Glass.



Klara heeft de voorbij jaren steeds meer aandacht gevestigd op vrouwelijke componisten. Zo was er onlangs de uitzending Klara in vrouwenhanden en vind je vanaf nu op de Klara scheurkalander 2025 enkel vrouwelijke uitvoerders en componisten terug. Er staan vijf vrouwelijke componisten in de Klara Top 100: Clara Schumann, Florence Price, Hildegard von Bingen, Barbara Strozzi en de jonge Britse componist Caroline Shaw.



De Klara Top 100 kleurt ook Vlaams met Peter Benoit, Lodewijk Mortelmans en Jan Van der Roost. ​



Ideale harmonie tussen Bach, Jenkins en Pärt

'Erbarme dich, mein Gott' is de bekende aria uit de Matthäus-Passion. Bach componeerde die in 1728. Het is een van zijn beroemdste composities en vertelt het lijdensverhaal van Christus. Bach blijft de absolute favoriet van de Klara-luisteraars. In totaal staat hij 12 keer in de Klara Top 100, onder andere ook met zijn 'Weihnachtsoratorium' en de 'Cellosuites'. ​



Het 'Benedictus' uit The Armed Man, A Mass For Peace van Karl Jenkins is knap tweede. Jenkins is een Britse componist die in zijn jonge jaren nog lid was van de popgroep Soft Machine.



'Spiegel im Spiegel' maakt de top 3 compleet. Arvo Pärt (Estland) is een van de belangrijkste hedendaagse componisten. Zijn muziek heeft een religieus en minimalistisch karakter. Zelf beweert Pärt dat muziek om stilte draait. ​



Zoektocht naar slimme muziekverenigingen

De Klara Top 100 werd uitgezonden op zaterdag 23 en zondag 24 november. Twee dagen lang presenteerden Clara De Decker en Carlo Siau deze marathon met de mooiste klassieke muziek en telden ze samen met de luisteraar af naar de nummer 1. Tussendoor trok reporter en quizmaster Arno Boey dwars door Vlaanderen op zoek naar muziekverenigingen die hun kennis over de Klara Top 100 graag eens in de praktijk wilden testen. Zo ging hij onder meer langs bij orkesten en koren in Zaventem, Erembodegem, Haasrode, Mechelen, Brugge en Gent.



Tijdens de uitzending stroomden er erg veel reacties binnen via sociale media en via het Klara-kanaal op VRT MAX.



De volledige Klara Top 100 vind je hier.