Joe zet in op nieuw Vlaams talent en lanceert zoektocht naar 'Joe Lage Landen Ster'

Het lokale muzikale talent in Vlaanderen is nog lang niet uitgezongen. Vorig jaar lanceerde Joe de digitale zender Joe Lage Landen, waar 24/7 de grootste Nederlandstalige hits passeren. Naast gevestigde waardes is er ook ruimte voor kersvers talent. En om dat nieuwe, onontdekte talent een extra springplank te geven, organiseert Joe een zoektocht naar nieuw Vlaams talent, de 'Joe Lage Landen Ster van 2022'.

In de jury zetelen zanger en acteur Jelle Cleymans en zanger en Joe-dj Raf Van Brussel. Binnenkort komt daar nog één iemand bij. Daarnaast krijgen ook de luisteraars inspraak, want zij kiezen maar liefst 4 van de 5 finalisten. De artiest of groep die wint, mag optreden op de Nekka-Nacht tijdens het grootste festival met uitsluitend Nederlandstalige muziek en wordt zo geïntroduceerd bij het grote publiek.

Jelle Cleymans kwam vandaag langs in de Joe-studio bij avondspitsduo Raf Van Brussel en Rani De Coninck. 'Het is de eerste keer dat ik in een jury mag zitten', vertelt Jelle, 'Het zijn moeilijke tijden voor opkomende artiesten, dus ik vind het heel mooi dat ik hen via deze wedstrijd mee een duw in de rug kan geven. Bovendien heb ik een groot hart voor Nederlandstalige muziek. Vaak wordt gedacht dat dit een genre op zich is, maar dat is het niet. Je kan schlager, rock, elektro enzovoort brengen met een Nederlandstalige tekst. Mijn oproep naar de kandidaten is dus: ga zo breed mogelijk en verras ons!'

Robin Vissenaekens, channel manager Joe: 'Joe vindt het heel belangrijk om lokaal muzikaal talent te ondersteunen. Net daarom lanceerden we in juni vorig jaar de digitale zender Joe Lage Landen met de grootste Nederlandstalige hits. In de playlist zitten veel gevestigde waardes, maar er is ook ruimte voor nieuw talent. Dat Vlaams talent willen we ontdekken en kansen geven, iets waar we binnen Joe heel veel waarde aan hechten. Een talentenjacht is niet nieuw maar eentje die focust op Nederlandstalige muziek is uniek.'

Vanaf maandag 24 januari kan iedereen die Nederlandstalige muziek maakt maar nog niet is doorgebroken zijn kans wagen via joe.be. In maart krijgen de vijf finalisten de kans om zich voor te stellen tijdens de avondspits op Joe én op de digitale zender Joe Lage Landen. Eind maart komen we te weten wie zich de Joe Lage Landen Ster mag noemen.

Joe Lage Landen is één van de vijf digitale zenders van Joe naast Joe Easy, Joe 60’s & 70’s, Joe Top 2000 en Joe 80’s & 90’s. De digitale zenders zijn beschikbaar via joe.be, de Joe-app, via DAB+ en digitale televisie (Telenet en Proximus).