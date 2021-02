Jeroen Meus is terug met nieuw seizoen 'Twee tot de Zesde Macht'

Foto: Eén - © VRT Geert Van Hoeymissen 2019

'Twee tot de Zesde Macht' is terug vanaf zondag 21 februari. Presentator Jeroen Meus zorgt voor enkele nieuwigheden en een fantastische BV-supermacht. Jeroom, Philippe Geubels, Ingeborg, Rik Verheye en Tom Waes zijn maar enkele van de bekende namen die het opnemen tegen sympathieke duo's.

Ook nieuwkomers Joke Emmers, Dieter Coppens, Pedro Elias, Wesley Sonck, Rani De Coninck en Jeroen van Koningsbrugge schuiven voor het eerst aan de quiztafel aan.

Dit seizoen pakt uit met een volledig nieuwe ronde: 'De foto'. In 'De foto' staan alle antwoorden op de quizvragen op een foto. Kunnen de kandidaten de antwoorden vinden, terwijl de tegenstander op de loer ligt? Elke aflevering van 'Twee tot de Zesde Macht' wordt ook dit seizoen opgehangen aan een speciaal thema, zoals 'Tijdreizen', 'Spionage' en 'Royalty'. Kortom: tien gloednieuwe afleveringen van de klassieker 'Twee tot de Zesde Macht', boordevol fijne gasten, quizvragen, wist-je-datjes en humor.

Bijzondere thema's en specials

Elke aflevering wordt ook dit seizoen opgehangen aan een specifiek thema. Dit jaar zijn de thema's: tijdreizen, mode, gezondheid, spionage, sport, strip, royalty en Hollywood.

Ook dit jaar zijn er weer twee BV-specials voor Kom op tegen kanker. In 'Reizen Meus', de reis-aflevering van T'wee tot de Zesde Macht', nemen de presentatoren en presentatrices van Vlaanderens bekendste reisprogramma’s het tegen elkaar op. De laatste aflevering, 'De finale', wordt een trip down memory lane: de inspiratie voor de quizvragen werden gehaald in het rijkgevulde VRT-archief.

Aflevering 1: 'Reizen Meus' (21/02)

Het nieuwe seizoen van 'Twee tot de Zesde Macht' begint met met een BV-special voor het goede doel. Voor één keer tovert Jeroen Meus 'Twee tot de Zesde Macht' om tot 'Reizen Meus'. Zijn reispartners zijn: Tom Waes en Cath Luyten, Dieter Coppens en Wim Lybaert, en Olga Leyers en Pascal Braeckman.

Kom op tegen kanker-special

Het seizoen wordt op 25 april afgesloten met een special voor Kom op tegen kanker. Voor deze laatste aflevering verzamelt Jeroen enkele grote namen die de rijke VRT-geschiedenis kleur hebben gegeven. Gert Verhulst en Margriet Hermans kennen elkaar al jaren en waren beiden te zien in 'Zeg Eens Euh!' Sergio Quisquater en Geena Lisa maakten ooit furore met 'Fata Morgana', en wandelend VRT-geheugen Steven Van Herreweghe speelt samen met VRT-coryfee Bart Peeters.

'Twee tot de Zesde Macht', vanaf 21 februari elke zondag om 20.00 uur op Eén.