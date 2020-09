James Cooke maakt programma over gezinsleden in de gevangenis

Foto: VIER - © SBS Belgium 2018

James Cooke is bezig aan een programma over gezinsleden in de gevangenis. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Het programma is nog in volle ontwikkeling, er zijn al een aantal opnames geweest.

James Cooke maakt een programma dat voorlopig 'Thuis achter de Tralies' heet. Zoals de titel doet vermoeden gaat het over leden van een gezin die in de gevangenis zitten. Cooke maakt het programma met het productiehuis Dedsit. Hij is daar, samen met Gert Verhulst, mede-eigenaar van. Het programma zal waarschijnlijk op VIER worden uitgezonden.

James Cooke is ook nog met een andere productie bezig. Hij werkt ook aan 'Leef!' een documentaireserie over mensen die de dood in de ogen kijken.

Bron: Het Nieuwsblad