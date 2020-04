Is de Australische soap 'Neighbours' de redding van 'Thuis' en 'Familie'?

Vlaanderen neemt vroeger dan verwacht afscheid van zijn favoriete soaps. Zowel 'Thuis' als 'Familie' neemt afscheid om pas na de zomer terug te keren. Ondertussen blijft het bang afwachten wanneer de opnames opnieuw hervat worden. Al zou 'Neighbours' wel eens de redding kunnen brengen...

In Australië herneemt men immers de opnames van de soap 'Neighbours'. Ook daar lag alles stil door de coronacrisis. Ondertussen is men op zoek gegaan naar creatieve oplossingen. Volgende week maakt 'Neighbours' een doorstart, met respect voor 'social distancing'. Acteurs en crew gaan steeds 1.5 meter afstand in acht houden. Zelfs de scenario's zijn aangepast aan deze afspraken.



Bij 'Thuis' en 'Familie' volgt men met grote interesse de ontwikkelingen in Australië. Als daar alles veilig lukt, dan zou dit ook een manier zijn om hier in Vlaanderen de opnames opnieuw op te starten.

Bron: VRTNWS



