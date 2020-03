'Influencers' vanaf zondag nieuw op VIER

Iedereen die thuis is op het WereldWijdeWeb kent ze wel, de #foodies, #vloggers, #followme en #instaTravellers, die maar al te krampachtig proberen mensen naar hun kanalen te lokken.

In 'Influencers' wordt – op humoristische wijze – de draak gestoken met mensen die zich via sociale media trachten te profileren als trendsetters. Daarmee doen ze een niet zo erg succesvolle gooi naar hun eigen eeuwige #InstaFame op het internet. Hun dwaze pogingen om in de smaak te vallen, de strijd om een record aantal likes, de domme grenzen die ze proberen te verleggen of de heerlijke leegheid van hun bestaan zullen deze #funnysketches aan elkaar rijgen.

Maar hoe dwaas en lachwekkend ook, soms verdienen ze ook ons mededogen. Want 'Influencers' gaat ook een beetje over mensen die, zoals zovelen, een verschil willen maken in dit aardse leven en willen meetellen door een kleine afdruk te maken van hun bestaan.

De personages worden gespeeld door een fijn ensemble van komische acteurs, leuke oudgedienden gecombineerd met nieuw opwindend talent. Hakim Chatar, Rik Verheye, Louise De Bisscop, Joke Emmers, Eva Binon, Stijn Steyaert, Tom Audenaert en Andrew Van Ostade.

'Influencers' is vanaf 8 maart ook integraal beschikbaar op Play van Telenet. Wil je al sneller kennismaken met de verschillende typetjes dan kan je sinds 1 maart terecht in de TV theek van Telenet TV voor extra clips.

@YA_BAE_DEBSY

Debsy (28), kort voor Deborah, is een ‘nogal rozig’ meisje dat nog steeds bij haar stinkend rijke ouders woont… Men zou kunnen zeggen dat Debsy een tikkeltje verwend is. Ze heeft maar een bijzonder doel in haar leven: ze wil, moét en zàl een succesvolle influencer worden. Ze wordt hierbij geholpen door haar vriendin aka slaafje Nathalie, die eigenlijk al de lastige klusjes moet opknappen. Debsy heeft helaas nauwelijks volgers, enfin, ze heeft 50.021 volgers, maar die 50.000 Indische followers die haar papa heeft gekocht tellen niet echt mee.

Debsy heeft heel haar leven in een gouden cocon gewoond waardoor ze bijzonder weinig voeling heeft met de échte wereld. Haar pogingen om een happy en boeiend leven te simuleren zijn daardoor zo aandoenlijk dat het hilarisch wordt. En ook haar 'inspirational quotes' getuigen niet echt van een groots wereldinzicht.

Debsy: Stijn Steyaert, Nathalie: Louise De Bisscop

@DE_BOMMAAA

Op Influencen staat geen leeftijd… Het beste bewijs daarvan levert @De_Bommaaa. De bomma loopt stilaan naar de 90, maar deze kranige en gewiekste dame is nog helemaal méé met alles wat online, social en hip is. Madeleine tweet, snapt, chat, gramt, liket en port erop op los, en dat allemaal vanuit haar kamertje in haar rusthuis. Elke week verblijdt ze de wereld met haar vlog 'De week van de Bomma'. Al is dat niet altijd even eenvoudig want haar habitat, het rusthuis, is eerder beperkt. En van vele vriendinnen waarmee ze #Challenges doet of #Pranks uithaalt, moet ze op regelmatige basis voorgoed afscheid nemen.

De Bomma: Rik Verheye

@TJORVENS_WORLD

Tjörven (14) is een doodnormale tiener die het liefst van al zou willen buiten spelen of gamen met zijn vriendjes. Al van bij zijn eerste stapjes in de wereld, capteren zijn ouders, Elsie en Franky, het leven van hun oogappeltje. Elke scheet als baby, elke stap als peuter, elke grappige verspreking of hilarische valpartij van Tjörven vond zijn weg naar het internet. Helaas wil Tjörven, nu in volle puberteit, niet altijd even graag meewerken, en schaamt hij zich vaak voor het gedrag van zijn ouders.

In tegenstelling tot Debsy uit Brasschaat heeft Tjörven wel wat volgers. De likes worden nauwlettend in de gaten gehouden door papa Franky. Als de cijfers wat dalen moet er dan ook drastisch worden ingegrepen. Want de volgers van nu zijn de inkomsten voor later.

Tjörven: Andrew Van Ostade, Franky: Tom Audenaert, Elsie: Eva Binon

@DE_ENTREPRENEURS

Lola, Thea en Ivanka zijn drie kleurrijke en stijlvolle millennials die zichzelf bestempelen als entrepreneurs én ondernemers. Elke week draven ze dan ook op met een ‘geniaal’ businessmodel dat nooit minder is dan 'hét grootste gat in de markt' sinds de uitvinding van de gsm. Via online promotiecampagnes willen ze hun enthousiasme over het nieuwe concept voor hun pop-up-store delen met de rest van de wereld. Jammer genoeg blijkt tijdens het maken van hun video steeds dat 'dat grootste gat in de markt' opgevuld wordt met ideeën die het levenslicht beter niet hadden gezien. Maar niet getreurd want de @de_entrepeneurs barsten elke week van nieuwe ideeën.

Lola: Louise De Bisscop, Thea: Joke Emmers, Ivanka: Eva Binon

@THE_POWER_OF_THE_SOCIAL_MEDIAS

De kracht van sociale media kan je anno 2019 niet meer negeren. De Anuna’s van deze wereld roepen via sociale media op om te spijbelen voor het klimaat en ook de Arabische Lente werd geïnitieerd door sociale media. De klas van het vijfde middelbaar van het Sint-Lutgardis college in Kessel-Lo is een geëngageerde groep leerlingen die de kracht van sociale media handig willen benutten. Elke week laten klasafgevaardigden Seppe (17) Lisa (18) en Robbe (17) geruggesteund door hun medeleerlingen en enkele obligatoire spandoeken met opruiende leuzen - een videoboodschap op de wereld los. In dit filmpje roepen ze op tot ‘verandering en een betere wereld’… enfin… ‘verandering’ die toch vooral stiekem in hun eigen voordeel uitdraait.

Seppe: Stijn Steyaert, Lisa: Joke Emmers, Robbe: Andrew Van Ostade.

@DE_BV_VOLGER

Freddie (35) is een enthousiaste fan van vele BV’s. Meer nog, hij doet zijn uiterste best om het drukke leven van deze mensen wat te verlichten door in hun plaats hun social media te verzorgen. Zo is hij de officiële beheerder van tal van instagramaccounts zoals: James_CookeSemiOfficialFanpage003, Tine-en-Guga-is-een-sympathiek-koppel-fanpage004, @TheUnofficialFanpageMémékeWaes-de-meme-van-A-listerTomWaes. Alleen weten de BV’s in kwestie niet dat Freddie hun hele leven, soms letterlijk, bloot geeft op het internet. Wanneer ze hem verwijten niet gewoon een fan te zijn en hem confronteren met zijn opdringerigheid, kraakt er iets in Freddie…

Freddie: Rik Verheye.

@DE_BEST_FRIENDS_FOODIES

Op het internet floreren foodblogs volop. En hoe gezonder, hoe liever! Ook Cindy (30) en Viv (30) hebben al jaren een vlog waarmee ze ons vergasten op de lekkerste en gezondste maaltijden. Helaas zitten ze al een tiidje aan de vlog te veel, want beide dames kunnen het niet zo goed meer met elkaar vinden. Erger nog, ze haten elkaar. Wat duidelijk wordt in hun vlogs, waar ze geen kans onbenut laten om de andere voor schut te zetten. Hun steken onder en boven water worden met de vlog ranziger en persoonlijker. Al proberen ze, om geen volgers te verliezen, toch ook krampachtig de succesvolle vlog en de schone schijn levend te houden.

Cindy: Louise De Bisscop, Viv: Joke Emmers.

@_MAGIC_MO

Mo, een hippe jonge man van Marokkaanse origine, is een getalenteerde streetmagican. Jammer genoeg krijgt hij niet vaak de kans om zijn verbluffende kunsten te vertonen. Zijn publiek heeft namelijk meestal een eigen mening over hoe de truuk zou moeten verlopen of ineen steekt. Of ze zadelen Magic Mo op met hun eigen persoonlijke problemen en ideeën. En alsof dat al niet lastig genoeg is, wordt Mo ook vaak tot de orde geroepen door een lichtjes absurde wijkagent die zo zijn eigen opvattingen heeft over de toepassing van de wet…

Magic Mo: Hakim Chatar

De regie van 'Influencers' is in handen van Peter (Pietje) Horsten, Bart De Pauw en Kenneth Taylor. Ze werkten al eerder regelmatig samen aan verschillende producties.

'Influencers', zondag 8 maart na 'De Mol' op VIER.



