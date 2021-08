'Iedereen Beroemd' zoekt nieuwe singles met vlotte mama's

Dit najaar gaat 'Iedereen Beroemd' opnieuw op zoek naar de ideale match tussen twee vrijgezellen met behulp van hun mama's. De vrijgezellen kijken zwijgzaam toe terwijl de mama's het hoge woord voeren en beslissen of hun kinderen al dan niet op date mogen gaan.

Ben jij nog op zoek naar een lief, is je mama rad van tong en wil je haar wel eens meenemen op een date? Of vind jij dat het hoog tijd is dat je kind de vleugels uitslaat en een nieuw liefdesnestje bouwt? Schrijf jullie dan snel in via de website van Eén, en wie weet vinden jullie dit najaar de liefde op televisie.