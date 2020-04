'Iedereen Beroemd' zoekt enthousiaste thuiskappers

'Iedereen Beroemd' zoekt mensen die zich thuis een nieuw kapsel willen laten aanmeten door een medebewoner. Durf jij het aan je huisgenoten op je coupe los te laten met schaar en/of scheerapparaat? Dan ben jij de (opgelet: nog niet!) geknipte figuur hiervoor!





Stuur snel een mailtje via iedereenberoemd@een.be en laat weten wie jullie zijn, waarom het tijd is voor een nieuwe coupe, en wie de gelegenheidskapper zal zijn. Zijn jullie vrienden, familie, partners? Is jullie band sterk genoeg om de thuiskapper te overleven? Stuur ook een foto mee van jullie beiden!



Zien jullie er het perfecte duo uit? Dan laat 'Iedereen Beroemd' je snel iets weten! Belangrijk: begin dus nog niet te knippen voor je gecontacteerd bent! Wie weet zie je het resultaat binnenkort op Eén!



