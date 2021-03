'Hoodie' is terug op Ketnet!

Volgende week maandag start het langverwachte tweede seizoen van 'Hoodie'. In het populaire superheldenverhaal wordt Pieter opnieuw de moderne Robin Hood die samen met zijn vrienden het onrecht in Brussel bestrijdt.

Het decor is net als in het eerste seizoen de hoofdstad, in al zijn diversiteit, met de kansen en uitdagingen die erbij horen. Zowel het eerste als tweede seizoen is met audiodescriptie beschikbaar op Ketnet.be en in de Ketnet-app en zo ook toegankelijk voor kinderen met een visuele beperking. Naast het nieuwe seizoen zijn er ook verschillende 'Hoodie'-activiteiten, met onder meer de 'Hoodie'-tocht door Brussel.

Het verhaal

'Hoodie' vertelt het verhaal van Pieter, een jongen met een uitzonderlijk talent voor parkour en een groot hart voor rechtvaardigheid. Ook in het tweede seizoen bestrijdt hij samen met zijn vrienden als een moderne held het onrecht. Ditmaal teistert een supersnelle vandaal zijn geliefde Brusselse wijk Vrijbeek. Team Hoodie staat met de rug tegen de muur en dus beslist Pieter om Soufian terug naar Brussel te halen. Niet uit vriendschap, wel omdat hij de geknipte trainer is om weer een echte superheld te worden. Maar Soufians komst valt bij de andere teamleden niet in goede aarde. Het team raakt verscheurd en Pieter staat voor moeilijke keuzes. Alsof dat allemaal niet lastig genoeg is, wordt Pieter ook nog eens uitgedaagd door zijn ultieme aartsrivaal.

De cast van 'Hoodie'

De cast van 'Hoodie' bestaat uit dezelfde hoofdpersonages als in het eerste seizoen. Pieter (Maarten Cop) wil samen met zijn vrienden Flo (Lotte Stevens), Basim (Armin Mola), Kenza (Ahlaam Teghadouini) en Soufiane (Iliass Dennoune) de criminaliteit in zijn Brusselse wijk bestrijden. Ook Inge Paulussen maakt als mama van Pieter weer deel uit van de cast. De regie van het tweede seizoen ligt in handen van Olympia Allaert en Senne Dehandschutter.

'Hoodie'-activiteiten

'Hoodie' is meer dan enkel de fictiereeks. Ketnet hanteert een 360°-aanpak en laat zo op verschillende manieren de wereld van 'Hoodie' tot bij de kinderen komen. Op Ketnet.be en in de app kan je de 'Hoodie'-game spelen, in tutorials van Pieter kan je parkour tricks leren en er is ook de 'Hoodie'-tocht door Brussel. In de thuisstad van Team Hoodie kunnen de Ketnetters letterlijk in de voetsporen stappen van hun grote 'Hoodie'-helden.

Jeroen Roppe van visit.brussels: 'In de 'Hoodie'-tocht door Brussel zie je de hoofdstad echt door de ogen van 'Hoodie'. Het is een verrassende wandeling, waarin kinderen en hun ouders Brussel op een heel andere manier kunnen leren kennen. We hebben al veel toffe reacties ontvangen en hopen de komende tijd nog veel Ketnetters te verwelkomen.'

De tocht brengt de kinderen met behulp van een 'Hoodie'-boekje langs verschillende herkenbare plekken uit de reeks. Net als in 'Hoodie' komen er coole jumps aan te pas en kunnen de Ketnetters meedoen aan leuke foto-opdrachten. Na de tocht weten de kinderen én hun ouders hoe je bijvoorbeeld een echte 'corner turn', 'tic tac' of 'cat leap' maakt. Het 'Hoodie'-boekje is onder andere te verkrijgen in de toeristische kantoren van visit.brussels. Voor meer informatie kan je terecht op Ketnetvoorouders.be en agenda.brussels/hoodietocht.

'Hoodie' is een coproductie van Ketnet en Hotel Hungaria.

'Hoodie', vanaf 22 maart van maandag tot donderdag om 17.40 uur op Ketnet, op Ketnet.be en in de Ketnet-app. Online ook beschikbaar met audiodescriptie.