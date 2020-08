'Home and Away' keert terug... op VTM 2!

Foto: Vitaya - © DPG Media 2019

Fans van 'Home and Away' kunnen opgelucht adem halen. Hun favoriete soap blijft in Vlaanderen te bekijken en zal worden uitgezonden op VTM 2. Dat vertelt ons de elektronische programmagids.

Vanaf 31 augustus is 'Home and Away' weer elke werkdag te bekijken in Vlaanderen. De soap was momenteel op zomervakantie. De Australische serie stond al gedurende enkele jaren in de vooravond van Vitaya geprogrammeerd. Maar nu moederbedrijf DPG Media vanaf 31 augustus uitpakt met een vernieuwd zenderportfolio en Vitaya, Q2 en CAZ als zenders ophouden te bestaan, maakten de fans van 'Home and Away' zich toch wat ongerust. Zouden ze nog wel naar de zonnige avonturen in Summer Bay kunnen blijven kijken? Ja dus!

Volgens de eerste programmagegevens die al op de digicorders zijn verschenen is 'Home and Away' vanaf maandag 31 augustus om 18.30 uur weer elke werkdag te bekijken... op Q2. Maar 31 augustus is ook de dag dat Q2 VTM 2 wordt. Dus 'Home and Away' wordt alvast één van de vooravondprogramma's van de nieuwe zender.

Vanaf zaterdag 29 augustus kan je hier bij ons alvast weer elke week de preview op de nieuwe week lezen. Maar hoe was het vorige seizoen alweer geëindigd? Je kan hier je geheugen nog eens opfrissen.