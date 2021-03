Hoe beleven de kandidaten de laatste minuten voor de start van 'De Mol'?

Zondag kan Vlaanderen opnieuw smullen van de zoektocht naar 'De Mol'. Maar hoe beleven de kandidaten de laatste minuten vlak voor hun avontuur start? Bekijk het in een eclusieve online video van achter de schermen.

Allemaal apart, geïsoleerd in een kamertje. Wachten op de start van het avontuur van hun leven. Iedere kandidaat werd op een mysterieuze plek in Vlaanderen afgezonderd ontvangen.

'De Mol', vanaf zondag 21 maart op Play4 en Goplay.be.

Speel jij thuis zelf 'De Mol'?