Het voorjaar van VIJF met 'Chateau Meiland', 'Prodigal Son', 'Summer' & 'Temptation Island: Love or Leave'

VIJF start vroeg met het voorjaar en gaat voluit voor spanning en misdaad met 'Prodigal Son'. Maar ook voor de komische kreetjes van Martien en de chaotische verhuis van de familie in 'Chateau Meiland'.

Vanaf 11 januari kan je vol spanning genieten van de nieuwe misdaadserie: 'Prodigal Son'. De Meilandjes entertainen jullie graag met hun verhuis naar Nederland vanaf 5 januari. Summer is een Nederlands meisje van 11. De wereld ligt aan haar voeten: ze wordt wel eens de volgende Doutzen Kroes genoemd. Maar haar werk als model wordt vaak bekritiseerd vanwege haar jonge leeftijd, maar zelf doet ze gewoon wat ze leuk vindt. 'Summer', een documentaire over het jonge Nederlands topmodel, 6 januari op VIJF.

'Prodigal Son'

'Prodigal Son' volgt Malcolm Bright, die het vermogen heeft om te weten hoe moordenaars denken, hoe hun geest werkt. Waarom? In de jaren '90 was zijn vader een van de slechtste en beruchtste seriemoordenaar die 'De chirurg' heette. Bright gebruikt zijn verwrongen genie om de NYPD te helpen misdaden op te lossen en moordenaars te stoppen. Ondertussen moet hij omgaan met zijn manipulatieve moeder, een vervelende normale zus en een moorddadige vader die nog steeds probeert zich te binden aan zijn verloren zoon en zijn eigen voortdurend evoluerende neurosen.

'Chateau Meiland'

We volgen de familie in hun terugkeer naar Nederland. De verhuiswagen is gearriveerd op het Chateau en dat zorgt uiteraard voor een hoop heisa. De Meilandjes komen weer naar huis en dit doen ze natuurlijk op hun eigen prettig gestoorde manier.

'Summer'

Een documentaire over het Nederlandstalige topmodel. Ze is pas 11 jaar oud, maar ze wordt nu al vergeleken met Doutzen Kroes: topmodel Summer de Snoo. Wat zijn haar drijfveren, hoe gaat ze om met alle kritiek en wat is de rol van haar ouders?

'Temptation Island: Love or Leave'

Later dit voorjaar ondek je de Nederlandse 'Temptation Island Love or Leave' op VIJF. Vier koppels proberen in het zonnige Italië te ontdekken of ze met de ware zijn of dat er toch iemand is die beter bij hen past. De partners worden van elkaar gescheiden en komen in contact met singles die op zoek zijn naar een serieuze relatie. Tijdens meerdere dates krijgen ze de kans een diepere connectie aan te gaan en te groeien als persoon. Gaan de deelnemers na het experiment weer terug naar hun vaste partner?

Ook dit voorjaar heeft VIJF de leukste misdaadseries, ziekenhuisseries en meest romantische films.