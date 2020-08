Het najaar van Eén: dit zie je vanaf 31 augustus

Het najaar van En: dit zie je vanaf 31 augustus

Vanaf maandag 31 augustus start het najaar op En. Vertrouwde titels komen terug, maar er staan ook heel wat nieuwigheden op het programma. Een overzicht!

'Dwars door België' - vanaf maandag 31 augustus

Vanaf maandag 31 augustus stapt Arnout Hauben het Grote Routepad 129 van Brugge naar Aarlen af, 'Dwars door België'. Het programma is niet enkel een avontuurlijke trektocht: onderweg spreekt Arnout in zijn gekende stijl met de mensen die hij tegenkomt. Hij gaat langs de route op zoek naar grote en kleine verhalen uit de geschiedenis van ons land.

'Dwars door België', vanaf 31 augustus elke maandag om 20.40 uur op Eén.

'Durf te Vragen' - vanaf dinsdag 1 september

Siska Schoeters nodigt in het tweede seizoen van 'Durf te Vragen' elke aflevering opnieuw een groep mensen uit waar we stiekem heel veel vragen over hebben, maar die we niet zelf in hun gezicht durven stellen. Siska verzamelde interessante, grappige maar ook wel gedurfde vragen bij het grote publiek. Onder andere mensen met HIV, grote gezinnen, vluchtelingen en zusters beantwoorden in een lege tv-studio eerlijk en openhartig elke vraag. Dat levert een verrassende, soms geestig, soms confronterende inkijk in hun leefwereld, dromen en angsten op. Als voorstander van het directe vragen duikt Siska zelf nog dieper in het verhaal van sommige getuigen. Ze gaat een dag met hen op pad en stelt op haar eigen directe manier extra vragen, om hen zo nog beter te kunnen begrijpen.

'Durf te Vragen', vanaf 1 september elke dinsdag om 20.40 uur op Eén.

'De Cel Vermiste Personen' - vanaf woensdag 2 september

In het nieuwe 'De Cel Vermiste Personen' loopt Fatma Taspinar - zelf criminologe van opleiding en naast 'Journaal'-anker ook justitiejournalist bij VRT NWS - mee met de Cel vermiste personen van de federale politie. De Cel onderzoekt jaarlijks duizenden verdwijningen. Ze werd opgericht ten tijde van de zaak Dutroux en bestaat op 4 september precies 25 jaar. Deze reeks brengt een unieke blik achter de schermen van een van de meest succesvolle afdelingen van de Federale gerechtelijke politie.

'De Cel Vermiste personen', vanaf 2 september elke woensdag om 20.40 uur op Eén.

'Op De Man Af' - vanaf donderdag 3 september

Vanaf donderdag 3 september stapt Saartje Vandendriessche opnieuw recht 'Op De Man Af'. Ze neemt het tijdens dit tweede seizoen op tegen acht bekende mannen in een sportieve uitdaging van hun keuze. Geen enkele uitdaging is haar te groot, of het nu gaat om snowkiten in de barre kou van Noorwegen of dagenlang mountainbiken in de zinderende Marokkaanse woestijn.

'Op De Man Af', vanaf 3 september elke donderdag om 20.40 uur op Eén.

'Château Planckaert' - vanaf zondag 6 september

Vanaf zondag 6 september neemt de familie Planckaert de Eén-kijkers mee op hun wilde droom in 'Château Planckaert'. Pater familias Eddy wilde altijd al een charmante chambre d'hôtes in Frankrijk starten. Om die droom te verwezenlijken, kocht de hechte familie een kasteel in Frankrijk. Er is echter één probleem: er is nog heel wat werk aan...

'Château Planckaert' volgt de familie tijdens hun meest ingewikkelde uitdaging om van een uitgebrand kasteel in Frankrijk een mooie chambre d'hôtes te maken. Deze warme reeks vertelt een verhaal over dromen en hoop, durven en falen, lef en respect, en de onverbrekelijke band binnen een familie.

'Château Planckaert','vanaf 6 september elke zondag om 20.05 uur op Eén.

'Undercover' - vanaf zondag 6 september

Vanaf zondag 6 september is het langverwachte tweede seizoen van 'Undercover' te zien op Eén. Undercoveragent Bob Lemmens (Tom Waes) verlegt zijn actieterrein van een camping naar de country- en westernmanege van de broers Berger (Sebastien Dewaele en Wim Willaert). Laurent en JP Berger zijn echte familiemensen die hun geliefden op handen dragen. Ze lijken gewone, brave mannen, die houden van countrymuziek, paarden, cowboyhoeden en linedance. Maar achter de volkse façade van hun El Dorado ranch runnen de broers op een meedogenloze manier een illegale wapenhandel. Bobs missie: infiltreren in de wereld van de Bergers en hen achter slot en grendel krijgen. Ondertussen blijft Bobs verleden hem achtervolgen. De gevallen XTC-koning Ferry Bouman zweert in de gevangenis dat hij wraak zal nemen en niet zal rusten voor hij Bob en z’n collega Kim heeft laten boeten. En op de koop toe brengt Bobs dochter Polly hem in gevaar door in zijn verleden te graven, op zoek naar de waarheid over leven en werk van haar vader.

'Undercover', vanaf 6 september elke zondag om 20.45 uur op Eén.

Dagelijkse afspraken op Eén

Kijkers kunnen elke weekdag bij Eén genieten van 'Dagelijkse Kost' - dat een bijzonder jubileum viert - en 'Blokken', worden geïnformeerd door 'Het Journaal' en 'Het Weer', en natuurlijk zijn ook 'Iedereen Beroemd' en 'Thuis' er weer vanaf maandag 31 augustus. Karl Vannieuwkerke volgt de Ronde van Frankrijk in 'Vive le Vélo' vanaf zaterdag 29 augustus. Nadien keert ook Danira Boukhriss terug met haar talkshow 'Vandaag'.

'Dagelijkse Kost'

Het is feest, want dit najaar vieren Jeroen Meus en Eén tien jaar 'Dagelijkse Kost'. Jeroen neemt de kijkers daarom vanaf 31 augustus mee op een trip down memory lane: hij zal doorheen dit tiende seizoen regelmatig terugblikken op de meest memorabele gerechten en televisiemomenten van achter zijn fornuis. Ook de gloednieuwe begingeneriek en het vernieuwde logo roepen nostalgische herinneringen op: de muziek voor de begingeneriek is de originele song van Frank Vander linden die gebruikt werd bij de start van 'Dagelijkse Kost', zij het dan in een brassband jasje. En het herkenbare blauw-wit geblokte motief uit de beginjaren van het kookprogramma duikt op in het vernieuwde logo.

De eerste twee weken van 'Dagelijkse Kost' worden bijzonder: Jeroen zal telkens een hedendaagse versie van een origineel recept van vroeger klaarmaken. Daarin staat hij zij aan zij met… zichzelf, want elke aflevering worden ook beelden van vroeger getoond. Het ene moment zien de kijkers de tien jaar jongere versie van Jeroen een taartdeeg maken, even later werkt Jeroen zoals iedereen hem nu kent zijn fantastische kriekentaart af. Daarna worden de 'Dagelijkse Kost'-kijkers in dit jubileumseizoen meegenomen in de tijd, via mini-flashbacks naar alle voorgaande seizoenen en via bekende en minder bekende (hobby)koks die verrassende kook-anekdotes vertellen. En natuurlijk is er in december ook een extra feestelijke kerstspecial: een 'Best of kerstmenu' met de allerbeste recepten van de voorgaande edities.

'10 jaar Dagelijkse Kost', vanaf 31 augustus elke weekdag om 18.15 uur op Eén.

'Iedereen Beroemd'

'Iedereen Beroemd' is ook dit najaar weer van de partij, met een mix van nieuwe en populaire rubrieken. Vlaanderen kan zich verheugen op het vervolg van het derde seizoen van 'Homo universalis'. Dat startte afgelopen voorjaar al, maar nam door corona even een pauze. De laatste 50 kandidaten strijden vanaf 31 augustus - volledig in coronaproof setting - opnieuw voor de titel en hoofdprijs. Nieuw dit najaar is de rubriek 'The american dream', waarin 'Iedereen Beroemd' vijf jonge Vlamingen volgt die bekendheid en hun Amerikaanse droom – waaronder acteur of een befaamde kunstenares worden - najagen in dat land. Ze laten hun dromen niet stoppen door corona, en delen hun avonturen met de rest van Vlaanderen. En in het nieuwe 'Het Lam Gods' krijgt elke week een paneel uit het wereldbekende schilderwerk van Van Eyck een hedendaagse interpretatie door Vlaamse artiesten als Herr Seele of illustratrice Chrostin.

Daarnaast kan iedereen opnieuw genieten van de deugnieten van de crèche, die intussen oud genoeg zijn voor 'De kleuterklas'. Ook de mooie rubriek 'Woonvlogcentra' keert terug, net als 'Hannes zegt sorry' met Hannes Coudenys, en 'De mooiste herinnering' met nieuwe tekenares Penelope Deltour. Ook 'Op kot' keert terug: Lise-Lore, Stephan en Michaël nemen afscheid van hun collega-kotgenoten en hokken met z’n drieën samen in een nieuw onderkomen in het Leuvense.

'Iedereen Beroemd': elke weekdag om 19.40 uur op Eén.

'Thuis'

Eind april sloten anderhalf miljoen fans het 25ste seizoen van 'Thuis' vervroegd af. Twee weken later besloten de cast en crew van 'Thuis' het voortouw te nemen en deden ze als eersten in de Vlaamse fictiesector testopnames op een corona-veilige manier. De aanmoedigingen van de fans stroomden binnen: het populairste televisieprogramma van Vlaanderen werd duidelijk gemist in elke (t)huiskamer. Gelukkig heeft Eén goed nieuws voor alle Vlamingen, want vanaf maandag 31 augustus is 'Thuis' weer te zien. De populairste dagelijkse fictiereeks van Vlaanderen viert in december zelfs een mijlpaal, want dan is het 25 jaar geleden dat de eerste aflevering werd uitgezonden.

Bij de start van het 26ste seizoen van 'Thuis' staat Karin Baert helemaal alleen: ze heeft iedereen van zich afgestoten en hen het leven onmogelijk gemaakt. De wraak zal ongenadig toeslaan. Twee duistere figuren duiken op. Wie is Xander en wat is zijn band met het pijnlijke verleden van Tania? Ook Jasper keert plots terug: hoe gaan Waldek, Viv en Judith hiermee om? En welke bekenden liggen er in de rode tentjes aan de waterkant en in de Dreef? Ook dat zal in de loop van het 26ste seizoen van 'Thuis' allemaal duidelijk worden.

'Thuis', vanaf maandag 31 augustus elke weekdag om 20.10 uur op Eén.

Natuurlijk zijn ook vaste afspraken 'De Zevende Dag', 'De Markt' en 'Villa Politica' er weer. Later dit najaar keert ook het reportagemagazine 'Pano' terug op Eén.



