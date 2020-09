Het mysterie barst los: vrijdag start 'The Masked Singer'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Vlaanderen zag hen al op foto en in korte teasers, maar op vrijdag 18 september laten Libelle, Wolf, Monster, Duiveltje, Otter, Koningin, Duiker en Aap ook echt van zich horen.

In de eerste show van 'The Masked Singer', gepresenteerd door Niels Destadsbader, geven deze 8 hun echte stem prijs. Enkel en alleen hun stem. Welk bekend gezicht bij de stem past en achter het masker schuilgaat, dat willen ze zo lang mogelijk geheim houden. Aan speurders Julie Van den Steen, Karen Damen, Jens Dendoncker en een wekelijks wisselende geheime gastspeurder om dat samen met heel Vlaanderen te ontrafelen. Het startschot van de meest mysterieuze speurtocht van het najaar.

Vanaf 18 september vallen de maskers week na week af in 'The Masked Singer'. In elke show gaan de kostuums al zingend in duel met elkaar. Maar veel meer dan een zo goed mogelijke zangprestatie neer te zetten, hebben zij allemaal één groter doel voor ogen: hun echte identiteit zo lang mogelijk geheim houden. 'Ik hoop dat het ook mensen zijn die het niet gewoon zijn om op een podium te staan', aldus Julie Van den Steen. 'Politiekers bijvoorbeeld, of veldrijders, iemand uit de sport, of Marc Van Ranst. Of iemand totaal anders.' De favorieten van het publiek in de studio en het digitale thuispubliek gaan door naar de volgende show, degene met de minste stemmen wordt aan het einde van elke show onherroepelijk ontmaskerd.

Wie de Masked Singers écht zijn is één groot raadsel. Om dat geheim te bewaren wordt niets aan het toeval overgelaten. Het programma kreeg van bij de allereerste voorbereidingen een codenaam en amper 8 mensen in heel Vlaanderen kenden vooraf de identiteit van de Masked Singers. Zelfs presentator Niels Destadsbader hoorde daar niet bij. Voor elke opname arriveerden de Masked Singers in geblindeerde auto’s en compleet vermomd in een hoodie en masker met de niet mis te verstane boodschap: don’t talk to me. Tijdens de opnames werden ze afgezonderd van de rest van de crew. Ook het studiopubliek bij de opnames heeft nog steeds het raden naar wie er achter de maskers zit. Vlak voor die apotheose werden zij immers uit de studio geleid en gingen de opnames verder met een zeer beperkte opnameploeg. 'Alles staat of valt immers met het mysterie rond het programma', weet Niels Destadsbader.

Herkent speurder Jens Dendoncker zijn eigen vriendin Lauren in Libelle?

In de eerste show treden Aap, Wolf, Monster, Duiveltje, Duiker, Otter, Koningin en Libelle elk één keer op met een zelf gekozen nummer. Dat nummer verraadt misschien al iets over hun echt identiteit. Het optreden van Libelle gaat alvast niet onopgemerkt voorbij bij het speurdersteam. Want herkent Jens Dendoncker zijn eigen geliefde Lauren in het pak? De verwarring is groot: 'Als dat zo is, dan heeft ze mij… Nee, dat kan niet. Godverdorie, ik ben echt aan het twijfelen nu. Dan is ze mij gewoon keihard aan het beliegen.'

Bekijk de beelden hier:

Met deze nummers bijten de Masked Singers de spits af in show 1:

Aap: Old Town Road van Lil Nas X ft Billy Ray Cyrus

Wolf: Don’t You van Simple Minds

Koningin: Unstoppable van Sia

Monster: Leef van André Hazes

Duiveltje: Someone You Loved van Lewis Capaldi

Duiker: Dusk Till Dawn van Zayn

Otter: Bad Guy van Billie Eilish

Libelle: La Isla Bonita van Madonna

Het verhaal achter het masker volgt meteen na eerste show in 'The Masked Singer: Behind The Mask' op VTM GO

Wanneer de maskers afgaan in 'The Masked Singer' volgt 'Behind The Mask' op VTM GO het verhaal erachter. Hoe hebben de bekende gemaskerde gezichten de intense maanden beleefd? 'Behind The Mask' werpt een exclusieve blik achter de schermen en volgt het parcours dat de bekende gezichten hebben afgelegd. Van de eerste doorpas van de kostuums over de autorit onderweg naar de studio tot de volledige transformatie in de kleedkamer en de zang- en choreografiecoaching. Ook de allereerste emoties na hun ontmaskering delen de Masked Singers met Vlaanderen. 'Behind The Mask' is elke vrijdagavond meteen na 'The Masked Singer' exclusief te volgen op VTM GO.

Raad mee en waag een gok in de Guessing Game van vtm.be

Wie zelf mee wil raden en een gokje wagen naar de identiteit van de Masked Singers, kan dat doen in de Guessing Game op vtm.be. Daar kunnen speurders aangeven welk bekend gezicht er volgens hen achter de maskers schuilgaat. Na elke ontmaskering worden er punten uitgedeeld. Wie de identiteit van de Masked Singers het snelst kan achterhalen, komt het hoogst in de ranking te staan. Wie wordt de beste speurder van Vlaanderen?

'The Masked Singer', vanaf vrijdag 18 september om 20.40 uur bij VTM.