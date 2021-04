'Helden van Hier: De Kust': hoe beleefden hulpdiensten Oostende moeilijkste zomer ooit?

Oostende telt 72.000 inwoners, een aantal dat elke zomer ongeveer verdriedubbelt tot wel 250.000 door de grote toestroom van toeristen. Afgelopen jaar noteerde de badstad de moeilijkste zomer ooit omwille van de coronapandemie.

En dat liet zich ook stevig voelen bij de hulpdiensten. Vanaf zondag 2 mei om 19.55 staan de camera’s in het gloednieuwe programma 'Helden van Hier: De Kust' gericht op deze strandwachters, artsen en ambulanciers, politie en brandweermannen die met man en macht de kust van Oostende veilig houden. Hoe beleefden zij dag in dag uit die uitzonderlijke zomermaanden van dichtbij?

Adjunct-hoofdredder Bjorn, strandwacht Oostende: 'We worden steeds vaker geconfronteerd met diefstallen, dronken mensen en agressie op het strand van Oostende. Dat heeft een invloed op de kwaliteit van ons werk als redders, want zij zorgen ervoor dat we minder gefocust zijn op de baders in de zee.'

'Helden van Hier: De Kust' is van de hand van productiehuis Geronimo en volgt het reilen en zeilen van niet één maar vier verschillende hulpdiensten aan de Belgische Kust. Redders, politieagenten, ambulanciers en brandweermannen slaan op het land, op zee en in de lucht de handen in elkaar. Via vaste camera’s en bodycams worden de hulpverleners op elk moment van de actie gevolgd, zo staat de kijker er steeds middenin. Van straffe en aangrijpende verhalen tot interventies met hier en daar wat humor. 'Met humor kan je soms heel veel oplossen', vertelt inspecteur Jörgen van de politie van Oostende.

'Helden van Hier: De Kust', nieuw vanaf 2 mei elke zondag om 19.55 uur bij VTM.