Grote namen op bijzondere en innovatieve editie van het 'Gala van de Gouden K's 2020'

'Het Gala van de Gouden K's' is elk jaar, als grootste awardshow van het land, goed voor een volledig uitverkocht Sportpaleis. Door het coronavirus is het dit jaar helaas niet mogelijk om opnieuw 16.000 kinderen en hun (groot)ouders live te verwelkomen op deze achtste editie.

Maar Ketnet wil de Ketnetters toch laten genieten van een spectaculaire awardshow, die coronaproof wordt geproduceerd, waarin ze te weten komen wie of wat in 2020 in media, muziek en showbizz het populairste was bij de kinderen in Vlaanderen.

Tijdens het 'Gala van de Gouden K’s 2020' delen bekende uitreikers awards uit in twaalf categorieën. Ketnet staat met beide voeten in de leefwereld van kinderen en dat leidde dit jaar tot twee nieuwe categorieën: TikTok-ster van het jaar en YouTube-hit van het jaar. Wie wint, was de keuze van de Ketnetters. Duizenden kinderen brachten hun stem uit via de Ketnet-app en Ketnet.be. Voor de eerste keer kunnen de Ketnetters ook tijdens de liveshow stemmen op twee extra awards: 'Outfit van het jaar' en 'Smos van het jaar'. Met dit interactieve element wil Ketnet de Ketnetters thuis volop betrekken bij de liveshow.

De liveshow is zaterdag te volgen vanaf 18.30 uur op Ketnet en Ketnet.be, in de Ketnet-app en via VRT NU. De show wordt nogmaals integraal uitgezonden op zondag 31 januari om 8.30 en om 17.00 uur op Ketnet.

Tijdens de Rode Loper-show tellen Zita Wauters en Elias Verwilt samen met de Ketnetters af naar het 'Gala van de Gouden K's 2020' en bieden ze een exclusieve blik op de rode loper. De Rode Loper-show is vanaf 18.05 uur te volgen op Ketnet en Ketnet.be, in de Ketnet-app en via VRT NU.

Onmiddellijk na de uitzending van de liveshow geeft Ketnet een unieke blik achter de schermen van deze innovatieve en complexe productie in 'The Making Of het Gala van de Gouden K's'. De Ketnetters komen er te weten hoe de opnames van de optredens in hun werk gingen en hoe de voorbereidingen verliepen, met leuke anekdotes en bijdragen van verschillende bekende gezichten.

'The Making Of het Gala van de Gouden K's': zaterdag 30 januari, na het gala op ketnet.be, in de Ketnet app en op VRT NU. 'The Making Of' wordt nogmaals uitgezonden op zondag 31 januari om 19.30 uur op Ketnet.

Innovatieve en virtuele XR-set

Door het coronavirus kunnen de Ketnetters niet fysiek meezingen en meedansen met hun favoriete artiesten op deze achtste editie van het Gala. Maar Ketnet wil de spectaculaire beleving van de liveshow toch maximaal overbrengen tot bij de Ketnetters thuis. Daarom wordt het Gala omgetoverd tot een unieke, virtuele speeldoos, in samenwerking met AED studios, Malfmedia, AVWizard en Eurogrip.

Ketnet kiest voor een systeem dat het mogelijk maakt om live met vier camera's echte beelden en virtuele beelden te combineren. Er wordt dus gebruikt gemaakt van standaard captatiemiddelen waaraan 3D-beelden worden toegevoegd. Ketnet heeft hiermee een wereldprimeur vast, want deze XR-set werd nog nooit eerder gebruikt tijdens een live-event. De tv-beleving thuis sluit zo sterk aan bij een interactieve gamewereld met spectaculaire visuals.

Populair bij bekend Vlaanderen

Dat het Gala met acht edities ondertussen een gevestigde waarde geworden is in showbizzland, blijkt uit de lijst van uitreikers van de awards. De Gouden K's worden uitgedeeld door niemand minder dan Jani Kazaltzis, Marc Van Ranst, Conner Rousseau en Ella Leyers, Carmen uit F.C. De Kampioenen, Andy Peelman en Dina Tersago, Mathias Coppens en Sean Dhondt, Samson & Marie, en vele anderen.

'Het Gala van de Gouden K’s 2020' belooft weer een wervelende, spectaculaire show te worden met heel wat straffe optredens. Niemand minder dan '#LikeMe', Niels Destadsbader, Ketnet Musical met 'Campus 12' en Regi met Camille, Jake Reese en OT trakteren de Ketnetters op spetterend optredens.

De nominaties

Op het 'Gala van de Gouden K’s 2020' worden twaalf awards uitgereikt. Ketnet staat met beide voeten in de leefwereld van kinderen en dat zorgt dit jaar voor twee nieuwe categorieën: TikTok-ster van het jaar en YouTube-hit van het jaar. Daarnaast kunnen de Ketnetters ook tijdens de liveshow zelf stemmen voor 'Outfit van het jaar' en 'Smos van het jaar'.

Een overzicht van de genomineerden:

Song van het jaar

Kom Wat Dichterbij – Regi ft. Jake Reese & OT

Dynamite – BTS

Wrappers met een W – De Ketnet-wrappers

Jerusalema – Master KG ft. Burna Boy ft. Nomcebo

Nooit Alleen – Niels Destadsbader

Ketnet-serie van het jaar

#LikeMe

Hoodie

De Regels van Floor

Nachtwacht

De Hoppers

Ketnet-programma van het jaar

Karrewiet

Heldentoeren

Zita Zieta Zitten

Ketnet Musical

Kapot Gaan

Artiest van het jaar

Laura Tesoro

#LikeMe

Angèle

Regi

Niels Destadsbader

TikTok-ster van het jaar

Elias Verwilt

Stien Edlund

Céline Dept

Jonatan Medart

Steffi Mercie

YouTube-hit van het jaar

Céline en Michiel

Enzo Knol

MeisjeDjamila

Team Dylan Haegens

StukTV

Ketnet-acteur of -actrice van het jaar

Francisco Schuster (Yemi in #LikeMe)

Céline Verbeeck (Keelin in Nachtwacht)

Camille Dhont (Camille in #LikeMe)

Gio Kemper (Wilko in Nachtwacht)

Pommelien Thijs (Caro in #LikeMe)

Grave gast of griet van het jaar

Maksim Stojanac

Camille Dhont

Romelu Lukaku

Maarten Cop

Céline Dept

TV-ster van het jaar

Tom Waes

Dieter Coppens

Staf Coppens

Andy Peelman

Laura Tesoro

Famillieprogramma van het jaar

The Voice Kids

De Code van Coppens

Down The Road

Château Planckaert

The Masked Singer

'Het Gala van de Gouden K’s 2020' is live te volgen op zaterdag 30 januari vanaf 18.30 uur op Ketnet, VRT NU, Ketnet.be en in de Ketnet-app.

De uitzending van het 'Gala van de Gouden K's' is ook te bekijken met Vlaamse Gebarentaal op woensdag 3 februari om 13.30 uur op Ketnet.