'Goed Verlof' keert terug! Tine en Guga zoeken jou!

'Goed Verlof' is back! Na een geslaagd eerste seizoen keert het zomerse programma binnenkort terug op VTM. Tine Embrechts en Guga Bal zijn opnieuw de gidsen van dienst. Misschien iets voor jou?

Ben jij de grijze en kille dagen beu en verlang jij naar een deugddoende zomervakantie? Jij kijkt er naar uit om een weekje te gaan chillen in een bungalow aan zee, maar jouw lief, vriend of familieleden zien zo’n vakantie absoluut niet zitten. Zij hebben immers hun zinnen gezet op een actieve vakantie met de fiets.



Kortom, jullie verwachtingen liggen mijlenver uit elkaar en de zoektocht naar de ideale vakantiebestemming zorgt voor heel wat stress? Don’t panic! Tine en Guga to the rescue.



Schrijf je via deze link snel in en misschien helpen Tine en Guga jullie dan wel met de zoektocht naar jullie ideale vakantiebestemming. Doen!