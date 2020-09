Goed Bekeken?!: 'Axel Gaat Binnen' (VTM)

Iedere maandag is Axel Daeseleire te zien bij VTM met 'Axel Gaat Binnen'. Voor het programma neemt hij een kijkje in Belgische centra en opvangen, waar hij een week meeleeft met de bewoners.

De eerste aflevering werd uitgezonden op maandag 31 augustus. Daarin verbleef Axel in De Lovie, een zorgorganisatie waar mensen met een verstandelijke beperking wonen. Het verblijf van Axel wordt van het begin tot het einde gefilmd, zelfs in de nacht beschikt Axel over een camera om zichzelf te filmen. Als kijker krijg je hierdoor ook een compleet beeld van hoe die vijf dagen precies zijn verlopen.

Regelmatig wordt in het programma een nieuwe bewoner van De Lovie voorgesteld. Zo wordt een rondleiding gegeven door goedlachse Christophe. Meteen daarna wordt kennisgemaakt met een andere bewoner van het complex waar Axel verblijft, de vlotte prater Angelique. Door verschillende personen voor te stellen wordt goed duidelijk wat voor een verscheidenheid aan persoonlijkheden leven in De Lovie, weliswaar allemaal in een eigen leefgroep.

Aangezien Axel slechts vijf dagen verblijft in het centrum ontmoet hij veel bewoners op een korte tijd. Enerzijds wordt op deze manier een duidelijk beeld geschetst van de verschillende leefgroepen, niet iedere bewoner met een verstandelijke beperking kan nog evenveel zelfstandige activiteiten uitvoeren. Dit wordt helemaal duidelijk op het moment dat Axel een kijkje neemt in leefgroep Pimpernel waar wordt gewerkt met mensen die amper kunnen communiceren, bij sommigen doordat ze een ontwikkelingsleeftijd hebben van een peuter.

Anderzijds is het meer dan eens storend om te zien hoeveel personen in beeld moeten worden gebracht op deze korte tijdsperiode. Doordat Axel overdag afspraken heeft vaststaan om verschillende bewoners en leefgroepen te ontmoeten, wordt de ontmoeting vaak een interview. Als kijker krijg je slechts een oppervlakkig beeld van de personen die in het woonzorgcentrum worden voorgesteld. Zeker bij de ontmoeting met 20-jarige Inès kwam dit sterk naar voren.

Inès verblijft al drie jaar in De Lovie, ze werd geboren met autisme maar ontwikkelde door pesterijen op school ook agressie waardoor de toestand thuis te gevaarlijk werd. Na het gesprek tussen Inès en Axel krijg je niet sterk het idee dat je werkelijk weet wie deze bewoonster is. Veel verder dan een interview gaat het niet, waarbij Axel blijft doorvragen over haar agressie. Deze kennismakingen waarbij bewoners aan een interview worden onderworpen komen vaker voor, waardoor slechts bepaalde aspecten van een bewoner zijn leven en persoonlijkheid worden belicht.

De komende weken zal Axel nog te gast zijn in een brandwondencentrum, een woonzorgcentrum, een revalidatiecentrum, een crisisopvang voor drank- en drugsverslaafden en een forensisch psychiatrisch centrum.

'Axel Gaat Binnen', iedere maandag om 21.40 uur bij VTM.