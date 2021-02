Geraken 'Temptation Island' en 'Expeditie Robinson' dit jaar nog op je tv?

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

SBS en RTL onderzoeken momenteel de mogelijkheid om nieuwe seizoenen te draaien van 'Temptation Island' en 'Expeditie Robinson'. Dat meldt Het Laatste Nieuws. En van de opties is om de opnames dichter bij huis te laten gebeuren.

Zowel voor 'Expeditie Robinson' als voor 'Temptation Island' zijn er nog geen concrete opnameplannen gemaakt. De productie is nog niet begonnen, beide programma's bevinden zich nog in de zogenaamde onderzoeksfase. Dat wil zeggen dat zowel aan Vlaamse als Nederlandse kant wordt bekeken wanneer, maar vooral hoe en waar, de populaire realityreeksen zouden kunnen opgenomen worden.

Vooral voor 'Expeditie Robinson' is het meest waarschijnlijke scenario dat er opnames dichterbij huis zouden plaats vinden. SBS Belgium heeft dat met 'De Mol' al succesvol kunnen realiseren. Het nieuwe seizoen van die realityreeks is opgenomen in Duitsland.

Play5 zendt vanaf 17 februari wel al de Nederlandse variant van 'Temptation Island', 'Love or Leave, uit. Fans van de échte 'Temptation Island' en ook 'Expeditie Robinson' kunnen dus alleen maar hopen op witte rook.

Benieuwd naar het laatste nieuws over jouw favoriete realityprogramma? Check de TVvisie app voor iOS en Android. De klok rond méér tv...!



Lees ook: