Geen Q-Beach House, wel op zoek naar alternatief in Oostende

Foto: TVvisie - © Timmy Vanheel 2019

Iedereen voelde de bui al hangen, maar nu is het officieel. Er komt dit jaar geen Q-Beach House 'as we know it' in Oostende. Qmusic hakte gisteren na het overleg van de kustburgemeesters de knoop definitief door.

De beslissing ligt in lijn met de offciële communicatie die gisteren volgde na het overleg van de kustburgemeesters. Alle evenementen aan de kust worden geannuleerd tot eind augustus.



Maar Qmusic kijkt positief vooruit: 'Niet getreurd, de zomer pakken ze ons niet zomaar af', klinkt het op de website. De radiozender gaat samen met de stad Oostende op zoek naar een waardig alternatief. 'De zomer van 2020 mag er dan wel anders uit zien, we gaan er samen het beste van maken', aldus Qmusic.



Herbekijk hieronder het legendarisch optreden van Niels Destadsbader aan het Q-Beach House in 2018.



An Caers, directeur radio: 'Het zal voor Qmusic geen zomer zijn zoals we hem gewend zijn. Het Q-Beach House brengt per definitie veel mensen samen om samen iets te drinken, onze Sunset Concerten te beleven, onze radiostudio te bezoeken, … Dat voelt in deze tijden niet goed aan en het zou ook heel moeilijk zijn om het Q-Beach House ‘as we know it’ kwaliteitsvol te organiseren. We zijn volop in gesprek met de stad Oostende om een alternatief uit te werken, want we blijven de kuststad graag houden als een soort ‘thuisbasis’ om radio te maken tijdens deze zomer.'Bart Tommelein, burgemeester Oostende: 'Het Q-Beach House is al enkele jaren een vaste waarde in Oostende. Deze zomer wordt echter anders dan alle vorige, dus bekijken we met Qmusic hoe we dit jaar op een andere manier kunnen samenwerken. Stad Oostende wil zoveel mogelijk mensen verwelkomen, uiteraard met aandacht voor de veiligheid. Qmusic is voor ons een partner om dat te realiseren en zowel inwoners als bezoekers een fijne tijd aan zee te bieden.'Hoe de concrete plannen van Qmusic er zullen uitzien deze zomer, wordt later nog bekendgemaakt.