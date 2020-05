Geen grote Radio 2-evenementen aan zee deze zomer

Dit jaar vinden de jaarlijkse evenementen Plage Préférée en Zomerhit, beide van Radio 2, niet plaats. De reden daarvoor is dat alle grote events aan zee deze zomer geannuleerd worden.

'Radio 2 respecteert uiteraard de veiligheidsvoorschriften en de beslissingen van de bevoegde instanties zoals de Veiligheidsraad', vertelt Rino Ver Eecke, nethoofd van Radio 2, aan VRT NWS. 'Een evenement als Zomerhit op de dijk van Blankenberge, dat jaarlijks een massa volk trekt, is dit jaar uitgesloten en niet verantwoord.' Daarom kan de zender deze zomer ook geen uitzendingen van Plage Préférée maken. In dat programma ontvangt Kim Debrie bekende gasten in haar studio op de dijk van de Belgische badplaatsen. Daarnaast geven artiesten ook een miniconcert voor een publiek. 'Plage Préférée is veel kleinschaliger dan Zomerhit, maar omdat het ook veel mensen samenbrengt, hebben we besloten om het dit jaar ook niet te organiseren. We bekijken nu volop andere en vooral coronaveilige projecten en uitzendingen. We doen er bij Radio 2 alles aan om iedereen een leuke zomer te laten beleven en zijn erg geïnteresseerd in de manier waarop onze luisteraars deze unieke zomer beleven', besluit Ver Eecke.

Bron: VRT NWS

