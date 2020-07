Ga eten in het restaurant van 'First Dates'

Foto: Eén - © VRT/Sofie Silbermann 2019

Ben je altijd even triest als je met je lief in de zetel ploft om naar 'First dates' te kijken? Niet omwille van het programma, maar omdat je zo graag eens in het restaurant wil eten en verhinderd wordt door het cruciale detail dat je niet single bent? Treur niet langer, want je kan je nu aanmelden om aan tafel te schuiven.

Misschien word jij dan wel een van de gelukzakken die ontvangen wordt door Patrick en mag genieten van een gratis lunchmenu. Geen lief is ook geen probleem, want dan breng je toch gewoon je beste vriend, lievelingscollega of favoriete familielid mee? De crew van 'First Dates' laat je zo snel mogelijk weten of ze je een plaatsje kunnen aanbieden.

Aanmelden doe je op de website van Eén. Smakelijk!



