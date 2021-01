Fun, reality, fictie én guilty pleasure beleef je op Play5

Fun, reality, fictie n guilty pleasure beleef je op Play5

Bij Play5 zit de kijker ook dit jaar goed voor een dagelijkse portie fun met no-nonsense reality en fictie. Later dit jaar brengt Play5 de quilty pleasure en ultieme relatietest opnieuw naar Vlaanderen.

'Temptation Island' is back! Om op te warmen gaat Play5 gedurfder van start met de Nederlandse versie: 'Temptation Island Love or Leave'.

Wat gebeurt er als één gezinshoofd een week van familie wisselt? Dat kom je te weten in het nieuwe Play5-programma 'Op een Ander'. Zie wat er gebeurt wanneer mensen terechtkomen in een compleet verschillend gezin met een andere levensstijl. Wie durft het aan om van gezin te wisselen?

Ook gaat Play5 dit voorjaar voluit voor spanning en misdaad met de serie 'Prodigal Son' en voor de komische kreetjes en fun van Martien in de chaotische verhuis van de familie Meiland: 'Chateau Meiland'.

De kijker kan ook elke donderdag blijven genieten van de leukste films met de I love donderdagfilms.

'Temptation Island' (seizoen13)

Het grootste spel der verleiding. Welke koppels gaan de verleiding aan? Twee weken lang leven ze gescheiden van hun partner, omringd door bloedmooie vrijgezellen. Het nieuwe seizoen van Temptation Island is later dit jaar te volgen op Play5 met Annelien Coorevits.

'Op een Ander' (Nieuw!)

Play5 brengt in 2021 het nieuwe programma 'Op een Ander'. Op een ander stelt de Vlaamse huishoudens anno 2021 én hun rolpatronen openhartig in vraag en toont alle verschillen tussen de hedendaagse Vlaamse gezinnen. Hoe reageert de moeder van een nieuw samengesteld gezin met een overvolle agenda als zij de taken overneemt van de mama uit een jong gezin met een alternatieve levensstijl? Een verrassende én hilarische confrontatie met een onzekere afloop, waaruit ieder z’n lessen kan trekken.

Later dit jaar op Play5

'Chateau Meiland'

We volgen de familie in hun terugkeer naar Nederland. De verhuiswagen is gearriveerd op het Chateau en dat zorgt uiteraard voor een hoop heisa. De Meilandjes komen weer naar huis en dit doen ze op hun eigen prettig gestoorde manier.

Elke dinsdag op Play5 om 20.35 uur

'Temptation Island: Love or Leave'

Vier Nederlandse koppels proberen in het zonnige Italië te ontdekken of ze met de ware zijn of dat er toch iemand is die beter bij hen past. De partners worden van elkaar gescheiden en komen in contact met singles die op zoek zijn naar een serieuze relatie. Tijdens meerdere dates krijgen ze de kans een diepere connectie aan te gaan en te groeien als persoon. Gaan de deelnemers na het experiment weer terug naar hun vaste partner?

Dit voorjaar op Play5

'Prodigal Son' (Nieuw!)

Zo vader, zo zoon. Dit spreekwoord gaat niet helemaal op voor de familie Bright. Papa Bright is namelijk een gewetenloze seriemoordenaar en zijn zoon doet er juist alles aan om mensen zoals hij achter slot en grendel te krijgen. Zijn vader, die bekend staat als De Chirurg, zit in de gevangenis voor het vermoorden van minstens 23 personen. Malcolm Bright is crimineel psycholoog en gebruikt de ervaringen met zijn vader om andere moordenaars te doorgronden en een halt toe te roepen.

Hij helpt de politie van New York om moordzaken op te lossen door de manier van denken van de moordenaars uit te leggen, maar tot zijn grote spijt heeft hij hier soms de hulp van zijn vader bij nodig. Ondertussen moet hij omgaan met zijn manipulatieve moeder, een vervelende normale zus en een moorddadige vader die nog steeds probeert zich te binden aan zijn verloren zoon en zijn eigen voortdurend evoluerende neurosen.

Malcolm Bright wordt gespeeld door Tom Payne, gekend van de populaire serie 'The Walking Dead'. De rol van vader en psychopaat is weggelegd voor Michael Sheen, hem kennen we van de films: 'Dolittle', 'Underworld', 'Blood Diamond' en 'The Twilight Saga: Breaking Down part 2'.

Elke maandag om 20.35 uur op Play5.



