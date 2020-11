'Familie' neemt nieuwe maatregelen tegen corona

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Niemand ontsnapt aan corona en dus de cast en crew van de VTM-soap 'Familie' ook niet. Sandrine André, Veronique in de serie, vertelt in Het Laatste Nieuws wat er voortaan precies verandert.

'Eerst hielden we het concept aan waarin een acteur een collega opnneemt in zijn of haar privébubbel, de zogenoemde 'circle of trust'. Dat is voortaan niet meer het geval. Momenteel proberen we zo veel mogelijk de afstand van anderhalve meter te bewaren. Ook Lars (Kürt Rogiers) en ik houden ons eraan', bewijst Sandrine André met een foto vanop de set.



'Familie' is overigens niet de enige Vlaamse soap die aan social distancing doet, ook bij 'Thuis' op Eén gaan ze op deze manier te werk.



Bron: Het Laatste Nieuws.