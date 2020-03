Extra 'Terzake' op Canvas: noodregering voor de coronacrisis?

Het actualiteitenmagazine 'Terzake' komt vanavond, zondag 15 maart, met een extra uitzending. Centraal staan de nieuwe ontwikkelingen rond de coronacrisis die Belgi treft.

Krijgen we een noodregering om de coronacrisis aan te pakken? Dat is het onderwerp in de extra 'Terzake' die vanavond, zondag 15 maart, ingelast wordt op Canvas. De extra 'Terzake' is eveneens ook live te volgen op www.vrtnws.be



'Terzake' extra, zondag 15 maart om 20.00 uur op Canvas en vrtnws.be



