Even geen 'bomma' meer in 'Familie'

Wanneer 'Familie' na de zomer terugkeert bij VTM dan zullen de fans hun favoriete bomma voorlopig moeten missen. Annie Geeraerts, pas 95 geworden, heeft in de eerste fase van het seizoen geen opnamedagen.

Laat het duidelijk wezen: de bomma verdwijnt NIET uit 'Familie', maar voorlopig komt ze niet in het verhaal voor. Naar verluidt zal ze later wel weer opduiken, maar wanneer precies is niet bekend. Op 30 december is er een dubbele feestaflevering voor de dertigste verjaardag van de soap en daar zal Geeraerts vermoedelijk wel in opduiken.

Ook de tv-partner van Annie Geeraerts, Ray Verhaeghe (95), zal voorlopig als Albert niet in de soap opduiken.

Annie Geeraerts liet optekenen dat ze begrip heeft voor de keuzes van de scenaristen en ze benadrukt zelf dat de bomma niét uit 'Familie' verdwijnt.Toch maar duimen dat we haar snel nog terugzien...

Nog dit: 'Familie' zou het nieuwe seizoen al starten op maandag 23 augustus!

Bron: Het Nieuwsblad