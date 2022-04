Eva De Roo terug op Studio Brussel mét Xander De Rycke

Vanaf dinsdag 19 april keert Eva De Roo na een lange moederschapsrust terug naar de vooravond op Studio Brussel. En dat doet ze niet alleen. Special guest Xander De Rycke zal haar 9 weken gezelschap houden.

De comedian die de media maar al te graag op de korrel neemt, gaat het nu zelf proberen. Een langverwachte comeback en een verrassend radiodebuut: dat belooft vonken te geven!

Eva is terug

Guess who's back? Na een paar maanden radiostilte barst Eva van de goesting om opnieuw de studio in te kruipen. En of ze er klaar voor is!

Eva De Roo: 'Ik heb de voorbije maanden in een bubbel geleefd, eentje met veel pampers en babygeschreeuw en niet al te veel sociaal contact, dus ik kijk er héél hard naar uit om terug in de radiostudio te kruipen!'

Carrièreswitch voor Xander De Rycke

Nog tot de zomer krijgt Eva gezelschap van een verrassende nieuwkomer in de radiowereld. Comedian Xander De Rycke maakt zich klaar voor zijn radiodebuut. Van een carrièreswitch gesproken.

Xander De Rycke: 'Ik ben zeer enthousiast om mee te helpen Studio Brussel terug naar de basics te brengen. Blank, mannelijk en onverstaanbaar.'

Over Xander

Xander werd bekend bij het grote publiek toen hij in 2007 de finale won van de Comedy Casino Cup op Canvas.

Hij is een pionier in het Vlaamse podcastlandschap. Bekend van zijn cultklassieker Mosselen om Half Twee, die al meer dan 300 afleveringen telt, en Ben je nog aan het kijken, waar hij al grote internationale namen mocht spreken over hun werk in film en televisie.

Hij hostte met Vanavond Live al zijn eigen 'live talkshow on the road'. Met gasten als Koen De Bouw, Urbanus, Sven Gatz, Jacques Vermeire en Lynn Van Royen.

Hij heeft een staf parcours als comedian op zijn naam: meer dan 15 jaar carrière, goed voor 12 zaalshows. Momenteel is hij op tournee met Bekend & Bescheiden.

'De Roo & De Rycke', vanaf dinsdag 19 april elke weekdag van 16.00 tot 18.00 uur op Studio Brussel.