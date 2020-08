Eleven Sports wil akkoord met Telenet

De start van de voetbalcompetitie staat voor de deur. Meteen ook de vuurdoop voor de nieuwe rechtenhouder Eleven Sports. Die blijft uitgaan van een akkoord met Telenet zodat geen enkele voetbalfan van provider moet veranderen.

Enkele dagen voor de start van de competitie is er enkel een akkoord met Proximus en Orange. De voetbalfans zijn zeker dat ze via die weg het voetbal op Eleven Sports kunnen volgen. Met Telenet is er echter nog geen overeenkomst. Toch wil Eleven Sports nog deze week tot een akkoord komen met Telenet. Bij het binnenhalen van de tv-rechten was het voor Eleven Sports immers de strategie dat geen enkele voetbalfan van provider moet veranderen.



Ook rond het uitzenden van de samenvattingen van de matchen op zaterdag en zondag is nog geen duidelijkheid. Eleven Sports blijft onderhandelen met SBS Belgium zodat de samenvattigen mogelijk opnieuw op VIER terecht komen.



Bron: HLN

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!





Lees ook: