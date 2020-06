Eleven onderhandelt met VRT én met Pro League

Dit voorjaar kocht betaalzender Eleven Sports de rechten van het Belgisch voetbal voor 103 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag ooit dat werd neergelegd voor de vaderlandse voetbalcompetitie. Door de coronacrisis zal het volgende voetbalseizoen er echter anders uitzien en dat wil de nieuwe rechtenhouder graag gecompenseerd zien.

Volgend seizoen zal de voetbalcompetitie anders verlopen dan voorheen. Dat is het gevolg van de coronacrisis. Er zijn 59 matchen minder in 1A en 7 minder in 1B, wat neerkomt op een verlies van 15 procent. Eleven wil dit verlies gecompenseerd zien en onderhandelt daarover met de Pro League. Maar het wil het verlies ook doorrekenen aan de operatoren Telenet en Proximus. Hoe die onderhandelingen verlopen, is momenteel niet bekend.

Naast met de Pro League praat Eleven Sports ook met de VRT. Die gesprekken gaan over de Beker van Belgïe, maar ook over het magazine 'Extra Time' dat de VRT al jaren maakt in samenwerking met de vorige rechtenhouders. Nu Eleven de nieuwe rechtenhouder is, zou het aan de VRT een 'sublicentie' kunnen geven. Dan kan de omroep 'Extra Time' blijven maken. Eleven zou in ruil dan beroep doen op de bekende VRT-commentatoren voor de verslaggeving van de wedstrijden.

Bron: Het Nieuwsblad



