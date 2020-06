Een zomer van noodoplossingen bij de Vlaamse zenders

Foto: Eén - © VRT 2020

Het coronavirus is een lelijke streep door de rekening voor de Vlaamse televisiezenders. Bij En hadden ze volop ingezet op de moeder aller sportzomers. Maar zowel het EK, de Olympische Spelen als de Ronde van Frankrijk zijn uitgesteld. Dus moest er een alternatieve programmering voorzien worden. Ook VIER en VTM sturen bij.

Eén is eigenlijk nog het grootste slachtoffer van de coronacrisis. De hele zomer van de grootste Vlaamse zender stond in het teken van sport met De Olympische Spelen, de Ronde van Frankrijk én het Europees Kampioenschap voetbal. Maar deze events zijn door de omstandigheden uitgesteld. De VRT moest dus op zoek naar content om de gaten van de weggevallen sportevenementen op te vullen. En dat resulteert in enkele nieuwe programma's, maar vooral herhalingen.

Zo komt Eén met de talkshow 'Vive La Vie' met Karl Vannieuwkerke. Geen 'Vive Le Vélo' dus, maar een 'gewone' talkshow die 'het leven viert'. Daarnaast komen heruitzendingen (alweer) van 'F.C. De Kampioenen' en als specials vernomde afleveringen van 'Iedereen Beroemd' (Op Kot), en het reisverhaal Down Under van fietser-reporter Wouter. Dit alles vanaf maandag 29 juni. En vanaf maandag 15 juni is 'Switch' met Adriaan Van den Hoof al terug. Later deze zomer is er ook 'Zomerhit'. Niet als openluchtspektakel met een massa publiek deze keer, maar onder de vorm van een special. En op 11 juli is er ook Vlaamse muziek op Eén. Hoe dat er zal uitzien, moet door Eén nog gecommuniceerd worden.

VTM

Bij VTM is de zomer traditioneel een luwe periode, maar nu was de zender eigenlijk amper iets van plan om de concurrentie met de sportzomer uit de weg te gaan. 'Goed Verlof' zou terugkeren, maar is door de coronacrisis geschrapt. In de plaats komt vanaf half juli het programma 'De Zomer Van', gemaakt door Eric Goens. 'Sara' blijft doorlopen in het tijdsslot van 'Familie' en ook de herhalingen van 'Liefde Voor Muziek', 'Wat Als' en 'Wat een Jaar' gaan verder.

Er komen ook weer buitenlandse reportages in 'Telefacts Zomer' met Julie Colpaert. Daarnaast zendt VTM ook verder 'De 25' en 'Lili en Marleen' uit. Seizoen 1 van 'De Bunker' wordt opnieuw uitgezonden en de sitcom 'Patrouille Linkeroever' wordt ook in de herhaling gegooid. De Amerikaanse reeksen 'Chicago PD' en 'Private Practice' blijven doorlopen. En uiteraard blijft de zender het gratis digitale platform VTM GO volop promoten.

VIER

VIER was, zoals traditioneel in de zomer, weinig van plan. Toch pakt de zender uit met een opvallende nieuwkomer. Peter Van de Veire presenteert deze zomer een eigentijdse versie van 'Het Rad van Fortuin'. En ook nieuw is 'Huizenjagers Vakantiehuizen'. Het al even nieuwe 'Bake Off@Home' startte deze week al. Verder is het bij VIER herhaling troef. Zo blijf je deze zomer kijken naar hernemingen van onder anderen 'Jani Gaat', 'De Ambassade', 'De Kust is Veilig', 'Control Pedro', 'De Battle' en 'Blind Gekocht'.

Daarnaast kan je op VIER verder kijken naar de Amerikaanse series 'NCIS', 'Absentia', de nieuwe internationale show 'The World's Best', heruitzendingen van de fictiereeks 'Vermist' en de Nederlandse versie van 'Blind Gekocht'.

Bron: Het Laatste Nieuws - eigen bericht