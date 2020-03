Eén stelt 'Walk the Talk'-week uit, 30 jaar 'Samson & Gert' op pauze

En stelt 'Walk the Talk'-week uit, 30 jaar 'Samson & Gert' op pauze

De nieuwe maatregelen van de federale overheid tegen het coronavirus hebben ook een impact op het programmaschema van En. Zo stelt de zender het wandelevent 'Walk the Talk' van 'Kom Op Tegen Kanker' uit en is er nog geen zekerheid over 30 jaar 'Samson & Gert'.

Alles is wat anders dan anders bij Eén. Door de implacties van het coronavirus, verandert het programmaschema. Hieronder een overzicht van de eerste wijzigingen.



'Walk the talk' en programmaweek rond 'Kom op tegen kanker'

Het wandelevent 'Walk the talk', dat Eén samen met Kom op tegen kanker organiseerde op 18 en 19 april, wordt uitgesteld naar het najaar. De nieuwe data worden later gecommuniceerd. Wie al een ticket heeft besteld, wordt via mail op de hoogte gehouden over de nieuwe plannen.



Ook de programmaweek met specials van 'Durf te vragen', 'Factcheckers', 'Buurman, wat doet u nu?' en 'A day to remember' (in de week van 13 april) verschuift naar het najaar, net als het KBC-belpanel.



Tributeshow 30 jaar 'Samson & Gert'

De opnames van de tributeshow '30 jaar Samson & Gert – Er zit meer in een liedje dan je denkt' op woensdag 1 april worden op pauze gezet. In de volgende dagen/weken beslissen we wat de mogelijkheden zijn om deze verjaardag zo goed mogelijk te vieren.



'Sportweekend'

Doordat er verschillende sportwedstrijden afgelast zijn, is er de komende weken geen 'Sportweekend'. Komende zondag 15 maart zal er in de plaats een langer Journaal zijn. Voor de volgende weken bekijkt Eén nog wat er in de plaats van 'Sportweekend' zal komen.



Parijs-Nice

Ook de wielerwedstrijd Parijs-Nice gaat niet door op 15 maart. Zondag zenden we in de plaats de film 'Broer' uit, met Koen De Bouw en Koen De Graeve.



Lees ook: