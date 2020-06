Eén start opnames nieuw programma 'Luchthaven 24/7'

En start opnames nieuw programma 'Luchthaven 24/7'

Binnenkort start En met de opnames van het nieuwe 'Luchthaven 24/7', van de makers van onder andere 'Spoed 24/7' en 'Politie 24/7'. De reeks wordt vanaf deze zomer gefilmd in Brussels Airport.

Er wordt gewerkt met onbemande en met mobiele camera’s, om zo een unieke blik achter de schermen van de grootste luchthaven van ons land te geven.

De bedrijvigste luchthaven van Europa

COVID-19 legde enkele maanden geleden het openbare leven zo goed als lam. Zelfs Brussels Airport moest zijn deuren enkele maanden sluiten. Ongezien. Want met gemiddeld 645 vliegbewegingen per dag en 317 bedrijven op en rond de site is de luchthaven van Brussels Airport een van de bedrijvigste van Europa.

Met de versoepeling van de maatregelen zijn niet-essentiële reizen weer mogelijk, net op tijd om het vakantieseizoen op gang te trekken. Aanvankelijk nog met een beperkt aantal vluchten per dag, maar de hele sector hoopt gaandeweg het jaar opnieuw op volle kracht te kunnen draaien. Voor deze heropstart kregen Eén en het televisieproductiehuis 100.000Volts.tv - makers van onder andere 'Spoed 24/7' en 'Politie 24/7', de uitzonderlijke toelating om camera’s op te stellen voor en achter de schermen van de nationale luchthaven.

Van check-in tot de controletoren en de cockpit

Van juli 2020 tot juli 2021 registreren de camera’s verschillende maanden lang het leven en werk van de medewerkers en diensten die de luchthaven zo’n bijzondere plek maken. De camera's leggen alles vast, van landside en airside, van check-in en boarding van de passagiers, tot bagage-afhandelaars en vliegtuigtechnici op de tarmac. In de controletoren skeyes en het APOC, het operationele zenuwcentrum van de luchthaven; op de cargoafdeling, de vrachtafdeling; maar ook in het splinternieuwe Animal Care & Inspections center; bij de medische diensten; de brandweer; en verschillende andere afdelingen van de luchthaven wordt er gefilmd. De reeks neemt de kijker bij verschillende luchtvaartmaatschappijen mee aan boord, tot in de cockpit toe.

'Luchthaven 24/7' toont een wereld waar iedereen wel eens is geweest, maar komt op plaatsen waar de passagier soms zelfs het bestaan niet van kent. Een wereld waarin iedereen die er deel van uitmaakt gebeten is door de unieke luchtvaartmicrobe.

'Luchthaven 24/7' is een programma van 100.000Volts.tv voor Eén.