Eén-serie 'Black-out' internationaal verkocht

En-serie 'Black-out' internationaal verkocht

Foto: Eén - @ VRT - Geert Van Hoeymissen 2018)

De fictiereeks 'Black-out', die momenteel hoge ogen gooit op de zondagavond van En, zal binnenkort ook buiten Belgi worden uitgezonden. De serie is verkocht aan vier landen. Dat meldt de VRT.

'Black-out' is verkocht aan Australië, Canada, de VS en Nederland. Dat meldt de VRT. Het is niet het eerste internationale succes voor de reeks. 'Black-out' was eerder al genomineerd voor de Prix Europa.

In 'Black-out' wordt în heel België plots de stroom uitgeschakeld na de sabotage van een kerncentrale. Ondertussen blijkt de dochter van de premier ontvoerd. En de ontvoerders zijn duidelijk: als er terug stroom komt, dan sterft haar dochter.

In de hoofdrollen zien we Sara De Roo als premier Hillebrand en Geert Van Rampelberg als Michael Dendoncker. Daarnaast acteren in 'Black-out' onder meer ook Lucas Van den Eynde, Michaël Pas en Nora Gharib.

Bron: VRT



