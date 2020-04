Eén in coronatijd: 'Blokken' spelen van thuis en nieuwe rubrieken 'Iedereen Beroemd'

En in coronatijd: 'Blokken' spelen van thuis en nieuwe rubrieken 'Iedereen Beroemd'

De komende dagen en weken lanceert En heel wat nieuwe initiatieven en enkele aangepaste programma's op televisie. Ook nu blijft het net zorgen voor informatie n ontspanning voor alle Vlamingen.

Zo maakt 'Iedereen Beroemd' speciale rubrieken aangepast aan de huidige omstandigheden, zoals 'Lockdown LOL' en 'Hartverwarmend'. 'Blokken' neemt nieuwe afleveringen op, waarbij de kandidaten van thuis uit meespelen. En Saartje Vandendriessche brengt heel Vlaanderen in beweging met 'Beweeg in uw Kot!'. Daarnaast is er voor de Eurovisiesongfestival-liefhebbers goed nieuws: Eén zendt op 16 mei de alternatieve show van EBU uit.

'Blokken' maakt nieuwe, bijzondere afleveringen

Vanaf maandag 13 april zendt Eén nieuwe afleveringen van 'Blokken' uit, die er door de gevolgen van de coronamaatregelen wat anders zullen uitzien dan gewoonlijk. Ben Crabbé ontvangt de kandidaten niet in zijn studio: ze spelen elk van thuis uit mee. De opnames gebeuren met een zeer beperkte crew die nauwlettend de coronamaatregelen opvolgt, en uiteraard is er geen publiek aanwezig bij deze opnames. Na een uitgebreide testperiode en een zoektocht met veel creativiteit en inspanningen van de hele ploeg, gingen de opnames voor deze nieuwe afleveringen donderdag van start.

Ben Crabbé: 'We zijn er met 'Blokken' al 25 jaar lang, elke dag. En we proberen om er ook in deze moeilijke tijden te blijven zijn. Vanaf paasmaandag zijn we er terug met nieuwe afleveringen. Met een beperkte ploeg hier in de studio, zonder publiek en met kandidaten die van bij hen thuis spelen, vanuit hun eigen huiskamer. Ik ben ontzettend fier dat we dit met de hele ploeg zo snel kunnen realiseren.'

Tijdens de eerste week van de paasvakantie brengt Eén een herhaling van een speciale 'Blokken'-week met kinderen uit 2014. Daarna komen de nieuwe afleveringen er aan.

'Blokken', elke weekdag om 18.30 uur op Eén.

'Iedereen Beroemd': nieuwe en aangepaste rubrieken

Vanavond is de voorlopig laatste aflevering van 'Homo universalis' te zien in 'Iedereen Beroemd'. De populaire rubriek neemt een kleine pauze wegens de coronamaatregelen, en eindigt op een hoogtepunt: met nog 50 mannen en vrouwen in het spel die meedingen naar ultieme roem en de titel van Homo universalis. Onder andere de oudste deelnemer (Bert, 75 jaar) en de allerjongste (Mohammed, 18 jaar) , vuurspuwer Dries en de dove bakker Bart dingen nog mee naar de hoofdprijs. De tweede helft van dit seizoen wordt later uitgezonden. De rubriek 'Huh?!', die nu al te zien is in 'Iedereen Beroemd', wordt vanaf komende maandag 6 april de uitsmijter: een vast panel deelt dagelijks een bizar maar correct weetje.

Natuurlijk speelt de redactie van 'Iedereen Beroemd' in op hoe het leven in Vlaanderen door de coronacrisis veranderd is, met enkele nieuwe en aangepaste rubrieken. In het nieuwe 'Woonvlogcentra' delen senioren en hun begeleiders hoe hun leven in het woonzorgcentrum er nu uitziet. 'Op pauze' toont hoe mensen creatief omgaan met hun leven dat nu even op pauze staat. Van een uitgesteld huwelijk over een rockband die op Werchter ging staan maar nu niet kan repeteren, tot een biologe die haar onderzoek moet stoppen en haar lab dan maar gebruikt om coronatests te doen. En in deze tijden zetten heel wat mensen zich in voor anderen. 'Hartverwarmend' deelt enkele mooie initiatieven, van koken voor verplegers tot mondmaskers maken. Ook 'De coach' is terug om mensen een hart onder de riem te steken.

Met 'Lockdown LOL' (op maandag, woensdag en vrijdag) wil 'Iedereen Beroemd' dan weer zijn steentje bijdragen en de verveling bij kinderen thuis uit de wereld helpen. In deze populaire rubriek, die volledig gemaakt wordt met video's die de kijkers insturen, dagen kinderen elkaar virtueel uit met een opdracht: bouw een zo hoog mogelijke toren, haal een 1 april-grap uit bij een van jouw huisgenoten... De kijkers thuis voeren die opdracht vol enthousiasme uit en sturen hun video door naar 'Iedereen Beroemd'. Na tweeënhalve week zijn er meer dan 500 unieke inzenders voor 'Lockdown LOL'.

Gisteren startte ook de nieuwe rubriek 'Onze natuur', voortaan elke donderdag te zien in 'Iedereen Beroemd'. Pim Niesten, cameraman en bioloog, trok enkele maanden geleden door België om de wonderlijke natuur dicht bij ons in beeld te brengen. Hij deed dat eerder al voor het BBC-programma 'Planet Earth' en voor National Geographic over de hele wereld, maar hier – in onze achtertuinen en bossen – is zeker evenveel moois te zien.

Andere, bestaande rubrieken lopen nog door. In 'Op kot' houden de kotstudenten zich ook nu nog bezig, en in 'Van Alaska tot Zimbabwe' tonen correspondenten van over de hele wereld nu hoe hun land met de coronacrisis omgaat. De rubriek 'Dwars door Oceanië' met fietser Wouter Deboot is ook nog steeds elke maandag te zien (deze rubriek werd op voorhand opgenomen).

'Iedereen Beroemd', elke weekdag rond 19.40 uur op Eén.

Eurovisiesongfestival: show Eurovision: Europe shine a light

Door het corona-virus besliste de EBU - European broadcasting union - om het Eurovisiesongfestival 2020 af te gelasten. Om de artiesten van deze editie toch in de schijnwerpers te zetten, brengt de EBU op zaterdagavond 16 mei (de avond dat normaal gezien de finale van het Eurovisiesongfestival werd uitgezonden) de alternatieve show 'Eurovision: Europe Shine A Light'. Deze show zal die avond ook op Eén te zien zijn.

In deze show worden de 41 songs van 2020 geëerd op een niet-competitieve manier. De show wordt gepresenteerd door Chantal Janzen, Edsilia Rombley and Jan Smit, die normaal gezien ook de halve finales en finale van het Eurovisiesongfestival zouden presenteren dit jaar. Op Eén verwelkomen we Peter Van De Veire in zijn vertrouwde rol als commentator. Meer info over het Eurovisie-aanbod op Eén en bij de VRT wordt later bekendgemaakt.

'Beweeg in uw Kot!': toegankelijk bewegingsprogramma elke middag op Eén

In deze tijden van corona komen we met z’n allen minder buiten, maar is het tegelijkertijd wél belangrijk om in beweging te blijven. Vanaf 6 april brengt Eén daarom elke dag voor het middagjournaal 'Beweeg in uw Kot!'.

Saartje Vandendriessche toont vanuit haar eigen huis in dit korte programma oefeningen die je thuis kan doen en die iedereen kan meedoen - ook de ouderen die vaak beperkt zijn in hun bewegingsmogelijkheden. De reeks werd gemaakt in samenwerking met Okra en Okra-Sport+, die deze doelgroep goed kennen zodat het voor hen optimaal mogelijk is. Maar iedereen kan meedoen: de oefeningen in 'Beweeg in uw Kot!' zijn laagdrempelig en het programma zit vol Belgische muziek. Een ideaal beweegmoment voor alle Vlamingen dus.

Voor wie het wat straffer mag zijn, lanceerde Eén online eerder al Quaran-training, waarbij de Vlaming op enkele weken tijd volgens het trainingsschema zijn conditie op peil kan houden of kan verhogen. De weekschema's van Quaran-training zijn te vinden op één.be.

'Beweeg in uw Kot!', vanaf 6 april elke dag om 12.50 uur op Eén.

Sporza: 'DeRonde2020'

De echte Ronde van Vlaanderen is voorlopig uitgesteld, als gevolg van de maatregelen die de federale regering genomen heeft om de verspreiding van het Covid-19 virus te voorkomen. Toch zal de Ronde van Vlaanderen zondag op een alternatieve manier plaatsvinden. Sporza en Flanders Classics organiseren de eerste virtuele editie ooit voor profwielrenners: 'DeRonde2020 - een koers vanuit hun kot'.

In een gesloten rit voor enkel profrenners rijden 13 profs de laatste 32 kilometer van De Ronde virtueel tegen elkaar, thuis op de rollen: Thomas De Gendt, Remco Evenepoel, Wout van Aert, Jasper Stuyven, Oliver Naesen, Greg Van Avermaet, Yves Lampaert, Zdenek Stybar, Alberto Bettiol, Tim Wellens, Mike Teunissen, Michael Matthews en Nicholas Roche. Natuurlijk voorzien van het professionele commentaar van Michel Wuyts en José De Cauwer.

'DeRonde2020' is op zondag 5 april te zien op Eén vanaf 15.30 uur. Een uur later zal een virtuele Ronde van Vlaanderen-winnaar 2020 gekroond worden.

'Dineren op Dinsdag': virtuele candle light dinner met een Eén-gezicht

Het zijn eenzame tijden. De Vlaming zit al weken alleen thuis en doet vanzelfsprekend ook alles... alleen. Voor wie geen zin heeft in alweer een table for one, schiet Eén te hulp. Ook de Eén-presentatoren zitten namelijk gewoon in hun kot, en ze hebben het wel gehad met zoveel eenzaamheid. Onder andere Siska Schoeters, Thomas Vanderveken en Wim Lybaert zijn helemaal klaar voor een virtuele candle light dinner. Wie wel eens wil dineren met hen, kan zich inschrijven via één.be.

'Eén voor Allen': hartverwarmende videoboodschappen voor familie en vrienden

Midden maart lanceerde Eén de actie 'Eén voor Allen', waarbij alle Vlamingen een videoboodschap kunnen insturen voor de mensen die ze in deze tijden moeten missen: familie, vrienden, collega's... Want net nu we elkaar hard nodig hebben, moeten veel mensen elkaar missen. De actie is een groot succes: bijna 2.500 Vlamingen stuurden al een video in. Veel mensen sturen een hartverwarmende wens naar hun grootouders, die ze nu even niet kunnen bezoeken. Ook verjaardagswensen komen veel binnen, net als berichten van kinderen en jongeren die hun vrienden moeten missen.

Op een.be kan iedereen nog steeds een persoonlijke boodschap insturen gericht aan de mensen die zij moeten missen. De Vlaming kan dus met zijn of haar smartphone een video maken, uploaden op de Eén-website, en Eén zendt dagelijks zo veel mogelijk van deze videoboodschappen uit.