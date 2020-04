Eén brengt 'DeRonde2020': de eerste virutele Ronde van Vlaanderen ooit

En brengt 'DeRonde2020': de eerste virutele Ronde van Vlaanderen ooit

Foto: Sporza - © VRT Sofie Silbermann 2018

De echte Ronde van Vlaanderen is voorlopig uitgesteld, als gevolg van de maatregelen die de federale regering genomen heeft om de verspreiding van het Covid-19 virus te voorkomen. Toch zal de Ronde van Vlaanderen zondag op een alternatieve manier plaatsvinden met de eerste virtuele editie ooit.

Het grootste volksfeest van Vlaanderen zal niet doorgaan op zondag 5 april. Daarom zijn Sporza en Flanders Classics samen op zoek gegaan naar een vernieuwend initiatief dat ook boeiend is voor fans en renners. Hoewel fietsen in groep al een tijdje niet meer is toegestaan, kondigen ze vandaag samen een eerste virtuele editie van Vlaanderens Mooiste voor profrenners aan: 'DeRonde2020' – een koers vanuit hun kot. Thuis op de rollen rijden kan immers nog wél.

Sporza en Flanders Classics werken voor dit concept samen met technologiepartners Bkool en Kiswe. Bovendien zetten ook de deelnemende ploegen hun schouders onder dit unieke concept. Ze waren zonder aarzelen bereid mee te werken en doen dit bovendien gratis.

'DeRonde2020' zal zondag 5 april te zien zijn op Eén vanaf 15.30 uur. Een uur later zal een virtuele Ronde van Vlaanderen winnaar 2020 gekroond worden. In een gesloten rit voor enkel profrenners, rijden 13 profs de laatste 32 km van De Ronde virtueel tegen elkaar, thuis op de rollen. Het parcours zit momenteel reeds ingeladen in het digitale platform van Bkool.

Koers zou geen koers zijn zonder commentaar van Michel Wuyts en José De Cauwer en dus zijn beiden van de partij om ook het verhaal van deze unieke Ronde van Vlaanderen te vertellen. En we kijken bovendien live mee bij de deelnemende renners wanneer ze de virtuele Oude Kwaremont en Paterberg bedwingen.

Donderdag (vandaag dus) om 11.00 uur, host Ruben Van Gucht een voorstelling via livestream met Tomas Van Den Spiegel (CEO Flanders Classics) en 4 deelnemende renners. De livestream is te volgen op Sporza.be. Stel je vragen vooraf via Twitter met de hashtag #deronde2020.

'DeRonde2020' wordt op Eén om 13.35 uur voorafgegaan door Sporza Retro: De Ronde van Vlaanderen. Om 16.30 uur volgt 'De Ronde 103'.

'De Ronde 103'

Eén blikt in de special 'De Ronde 103' terug op de Ronde van Vlaanderen 2019. Ploegwagens, jury-wagens en moto’s, de regie en de techniek, de persverantwoordelijken Guy en Willy, ex-coureur Léon van Bon... Samen met alle commentatoren vertellen zij het verhaal van 'De Ronde 103'.

Wij kijken mee over de schouder van de vader van Iljo Keisse, die in zijn afgeladen café 'De Karper' samen met de klanten naar de koers kijkt. Adri van der Poel, vader van Mathieu, volgt de koers als waterdrager. Hij ziet hoe zijn zoon valt en hoe hij zich heroïsch terugvecht naar de kop. Met tot slot toch teleurstelling wanneer zijn zoon net niet wint. En tenslotte is er de semi-onverwachte winnaar, Alberto Bettiol, die door een slim plan van zijn ploeg en met de hulp van een sterke Sep Vanmarcke de koers wint.

'De Officiële Onwaarschijnlijke Ronde van Vlaanderen' op Radio 1.

De Ronde Van Vlaanderen 2020 wordt niet éénmaal maar tweemaal gereden dit jaar. Voor het auditieve verhaal 'De Officiële Onwaarschijnlijke Ronde van Vlaanderen' sloegen Visit Flanders, Cycling in Flanders, Flanders Classics en Sporza de handen in elkaar. In samenwerking met Het Geluidshuis en Bowling Brands worden de wielerfans meegenomen in een stuk ongeschreven spannende wielergeschiedenis, alsof je in een echt live uitgezonden koersverslag zit.

Wie dit uitzonderlijke hoorspel niet wil missen, stemt zaterdag 4 april om 19.00 uur af op Radio 1, waar Ruben Van Gucht en Renaat Schotte je meenemen in een uitzonderlijk live-verslag van de Vlaamse wielerhoogmis anno 2020. Beluisteren kan vanaf dan ook op de podcast van Sporza Koers en www.cyclinginflanders.com.