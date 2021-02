Drie koppels jagen hun buitenlandse droom na in 'Bye Bye Belgium'

Foto: Play4 - © SBS Belgium 2021

In de eerste aflevering van 'Bye Bye Belgium' maken we kennis met drie koppels die voorgoed naar het buitenland vertrekken. Maar: een nieuw leven beginnen is zelden zonder risico.

We hebben al veel koppels naar het buitenland zien vertrekken om er hun droom waar te maken, maar tot nu zagen we nooit hoe het er die koppels daadwerkelijk verging. Slagen ze in hun opzet? Kunnen ze zich wel integreren?

Ruud en Jan werden verliefd op een charmant hotel in de Dordogne en geven hun goedbetaalde job en strakke loft in Antwerpen op om het overgenomen hotel Le cro-Magnon in Frankrijk te gaan runnen. Ze besluiten nog snel te trouwen voor hun vertrek.

In Lille nemen André en Marianne afscheid van hun camperverhuurbedrijf en schoonheidssalon en vertrekken ze met de camper naar het zonnige Murcia in Spanje waar hun villa met zwembad op hen wacht. André wil er een sterrenwacht met plaats voor 8 telescopen bouwen en hosten.

En in Brussel bereidt Lotte zich voor op een leven met haar Marokkaanse vriend Rachid in Marrakech. Ze leerden elkaar anderhalf jaar geleden kennen toen ze er op reis was. Ondertussen verwachten ze samen een kindje en gaan ze in het oude stadsgedeelte van Marrakech, De Mellah een pand verbouwen tot hip reiscafé. Maar voor ze kan genieten is er nog veel werk aan de winkel.

'Bye Bye Belgium', vanaf woensdag 3 februari om 21.25 uur op Play4 en Goplay.be.