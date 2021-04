Dit zijn de reporters van het nieuwe 'Vlaanderen Vakantieland'

Inspiratie nodig voor een uitstap in eigen streek? Dan komt de gloednieuwe reeks van 'Vlaanderen vakantieland' vanaf zaterdag 1 mei als geroepen. Reporters Laura Govaerts, Maureen Vanherberghen en Soe Nsuki nemen de Vlaming acht weken lang mee op sleeptouw door het prachtige Vlaanderen.

Elke aflevering van 'Vlaanderen vakantieland' draait om een bepaald thema. Dat gaat van concrete thema's als 'water' tot abstracte als 'wereldberoemd'. In dit eerste seizoen trekken Laura en Maureen er om beurten op uit met een bekende Vlaming om samen activiteiten te beleven binnen dat thema, en mooie en interessante plekken te ontdekken in Vlaanderen. Dat kunnen culturele of culinaire hoogstandjes zijn, maar net zo goed puur vakantieplezier voor het hele gezin, toeristische trekpleisters die tot ver in het buitenland bekend zijn, naast kleine leuke plekjes met een verhaal, net om de hoek. Er is altijd wel iets nieuws te ontdekken en voor elk wat wils.



In haar vlog SOE-gesties tipt Soe Nsuki nog vier leuke locaties die een bezoekje meer dan waard zijn, en sluit zo elke aflevering af. In deze tijden van corona trekt iedereen er meer op uit dicht bij huis. Laura, Soe en Maureen willen de kijkers extra inspiratie bieden en zin geven om leuke toeristische bestemmingen te ontdekken en verrassende activiteiten uit te proberen. Want ook al zijn de mogelijkheden dit voorjaar wat beperkter door COVID-19, er is nog meer dan genoeg te doen en te ontdekken. Vlaanderen vakantieland keert ook na de zomer terug op Eén, met nog meer inspiratie voor het najaar.



MNM-luisteraars kennen Laura Govaerts natuurlijk al: zij presenteert sinds afgelopen najaar het avondblok 'Gillis & Govaerts' op de radiozender. Maureen Vanherberghen is gekend als een van de 'Helden' van Ketnet en als zangeres in de Ketnetband, en presenteert op QMusic. Soe Nsuki is comédienne en graag geziene gaste in quizzen en panelshows, en was onlangs nog te zien in de fictiereeks 'De Shaq' op Eén, waar ze mee aan schreef.

'Vlaanderen vakantieland': vanaf 1 mei elke zaterdag om 18.40 uur op Eén.