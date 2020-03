Dit zijn de kandidaten van 'De Mol'

De 10 kandidaten voor het nieuwe seizoen van 'De Mol' zijn bekend! Vlaanderen kan vanaf volgende zondag opnieuw op mollenjacht. En ja, tussen deze 10 kandidaten zit de enige echte mol. Het verraad is terug!













ALINA – 20 – STUDENTE LOGOPEDIE – WESTERLO

De jongste van de groep. Ze werd geboren in Almaty (Kazachstan) en verhuisde als peuter samen met haar ouders naar België. Hun verblijf in ons land was lange tijd onzeker, maar sinds enkele jaren kan ze samen met haar mama hier haar toekomst uitbouwen. Alina is een pittige studente logopedie, die ondanks haar 20 lentes niet te onderschatten is.



'Ik wil zover mogelijk raken, zodat ik mezelf echt kan testen op fysiek en mentaal vlak.'





BART – 43 – ADVOCAAT – TOURINNES-LA-GROSSE

Bart is advocaat en warme papa van drie kinderen. Hij woont net over de taalgrens in Waals-Brabant en houdt van lekker eten en drinken. Zijn lievelingsboek is dan ook… de Michelingids. Slimme en zelfzekere speler met het hart op de tong.



'Het geld en de groepspot kunnen me eerlijk gezegd gestolen worden, mijn enige doel is om de mol te ontmaskeren.'



BRUNO – 50 – TECHNISCH DIRECTEUR – VOSSELAAR

Bruno is een fitte Kempenzoon van 50 en woont samen met zijn vrouw en twee kinderen in Vosselaar. Als technisch directeur bij een bouwbedrijf weet hij hoe het is om mensen aan te sturen. Met die ervaring wil hij een meerwaarde zijn voor de groep wanneer er moeilijke beslissingen moeten worden genomen.



'Ik merk dat mensen me heel snel in vertrouwen nemen.'



CHRISTIAN – 26 – CONSULTANT – BRUSSEL

De enige Limburger van het gezelschap, maar na zijn studies Handelsingenieur inwoner van Brussel geworden. Gevatte en pientere kerel die aan het begin van een carrière als consultant staat. In zijn vrije tijd durft hij al eens achter zijn drumstel te gaan zitten.



'Mijn doel is om ervoor te zorgen dat we als groep sterker zijn dan die ene persoon die alles probeert te saboteren.'



DORIEN – 27 – SAUNA-UITBAATSTER – BALEN

Een sappigere variant van het Kempisch moet nog worden uitgevonden. Joviale uitbaatster van een wellness in Balen. In een niet zo ver verleden combineerde ze een master in Toegepaste Economische Wetenschappen met een opleiding tot schoonheidsspecialiste. Ze slaagde voor allebei, maar koos voor het laatste.



'Ik wil zover mogelijk raken en liefst ook de mol te pakken krijgen, maar vooral ook genieten van het avontuur.'





ELS – 51 – LERARES – TIELT

De ouderdomsdeken van de groep komt uit West-Vlaanderen. Met vier volwassen dochters zijn de vrouwen aan de macht ten huize Els, al heeft ze sinds kort ook een eerstekleinzoontje. Els geeft les in het eerste leerjaar en is geëngageerd: ze is al jarenlang voorzitster van Femma in Aarsele.



'Mensen die me goed kennen denken dat ik een open boek ben, maar ze weten niet dat ik ook heel goed kan zwijgen als het nodig is.'





GILLES – 29 – HORECA-UITBATER – DEURNE

Sociale en enthousiaste bijna-dertiger en bezitter van een onmiskenbaar Antwerpse tongval. Op het eerste zicht nonchalant, maar toch etaleert hij een grote verantwoordelijkheidszin. Zo is hij is niet alleen een jonge papa, maar is hij ook medevennoot van een brasserie en een bakkerij in Wilrijk.



'Er zijn weinig of geen dingen die ik niet zou doen of durven.'



JOLIEN – 25 – BANKBEDIENDE – GENT

Guitige en energieke West-Vlaamse die na haar studies is blijven plakken in Gent. Jolien verdient de kost bij de bank, waar ze via sociale media alle communicatie met klanten verzorgt. Observeert de wereld met grote ogen van achter haar grote brilglazen, maar neemt nooit een blad voor de mond.



'Ik heb mezelf een persoonlijk doel gesteld bij deze reis, en dat is om nergens ‘neen’ op te zeggen. Als het op mijn weg komt, doe ik het gewoon.'



LAURE – 46 – MANAGEMENT ASSISTANT – DUFFEL

Management assistant uit Duffel en coole mama van drie kinderen. In haar vrije tijd leidt ze thuis een blindegeleidehond op. Bedachtzame en toch spontane Antwerpse met een duidelijk Franstalig accent, een gevolg van haar tweetalige opvoeding.



'Ik ben van weinig zaken bang, en ben eerder een durfal. Als ik iets doe, ga ik er volledig voor.'



SALIM – 28 – SHOPMANAGER BIOSCOOP – MECHELEN

Salim is een Mechelaar met Marokkaanse roots. Hij is shopmanager in de UGC-bioscoop en is verantwoordelijk voor de aankoop van onder andere popcorn en frisdrank. Salim is goedlachs en innemend, maar ook fysiek niet te onderschatten. In het weekend maalt hij zijn kilometers op de flanken van FC Verbroedering Hofstade.



'Ik ben heel sociaal en kom goed overeen met de meeste mensen, maar ik kan ook sluw en geniepig zijn.'

'De Mol', zondag 8 maart om 19.55 uur op VIER.



