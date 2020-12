Dit zijn de genomineerden voor het 'Gala van de Gouden K's 2020'

Foto: Ketnet © VRT 2020

Op het 'Gala van de Gouden K's 2020' worden 10 awards uitgedeeld. Ketnet staat met beide voeten in de leefwereld van kinderen en dat zorgt dit jaar voor twee nieuwe categorieŽn: TikTok-ster van het jaar en YouTube-hit van het jaar. Stemmen kunnen de Ketnetters vanaf vandaag tot woensdag 16 december 20 uur.

Goed nieuws dus voor de kijkers van Ketnet. Marc Van Ranst bevestigde dat het 'Gala van de Gouden K's' kan doorgaan. Hieronder een overzicht van alle genomineerden. Stemmen kan via de website van Ketnet!

Song van het jaar



Kom Wat Dichterbij – Regi ft. Jake Reese & OT

Dynamite – BTS

Wrappers met een W – De Ketnet-wrappers

Jerusalema – Master KG ft. Burna Boy ft. Nomcebo

Nooit Alleen – Niels Destadsbader



Ketnet-serie van het jaar



'#LikeMe'

'Hoodie'

'De Regels van Floor'

'Nachtwacht'

'De Hoppers'



Ketnet-programma van het jaar



'Karrewiet'

'Heldentoeren'

'Zita Zieta Zitten'

' Ketnet Musical'

'Kapot Gaan'



Artiest van het jaar



Laura Tesoro

#LikeMe

Angèle

Regi

Niels Destadsbader



TikTok-ster van het jaar



Elias Verwilt

Stien Edlund

Céline Dept

Jonatan Medart

Steffi Mercie



YouTube-hit van het jaar



Céline en Michiel

Enzo Knol

MeisjeDjamila

Team Dylan Haegens

StukTV



Ketnet-acteur of -actrice van het jaar



Francisco Schuster (Yemi in #LikeMe)

Céline Verbeeck (Keelin in Nachtwacht)

Camille Dhont (Camille in #LikeMe)

Gio Kemper (Wilko in Nachtwacht)

Pommelien Thijs (Caro in #LikeMe)



Grave gast of griet van het jaar



Maksim Stojanac

Camille Dhont

Romelu Lukaku

Maarten Cop

Céline Dept



TV-ster van het jaar



Tom Waes

Dieter Coppens

Staf Coppens

Andy Peelman

Laura Tesoro



Famillieprogramma van het jaar



'The Voice Kids'

'De Code van Coppens'

'Down The Road'

'Château Planckaert'

'The Masked Singer'



Het 'Gala van de Gouden K’s 2020' kan je live volgen op zaterdag 30 januari vanaf 18.30 uur op Ketnet, VRT NU, Ketnet.be en in de Ketnet-app.



De uitzending van het 'Gala van de Gouden K's' is ook te bekijken met Vlaamse Gebarentaal op woensdag 3 februari om 13.30 uur op Ketnet.



