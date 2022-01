Dit zijn de 9 finalisten van De Nieuwe Lichting 2022

Maandagochtend maakten Fien Germijns en Rik De Bruycker de 9 finalisten bekend van De Nieuwe Lichting 2022, de jaarlijkse zoektocht naar nieuw muziektalent van Studio Brussel. Zij werden uit 789 inzendingen geselecteerd door de muziekredactie van Studio Brussel en een professionele jury met onder meer StuBru-dj Black Mamba, Jeroen De Pessemier (The Subs) en Thibault Christiaensen (Equal Idiots).

Luisteraars hebben vanaf nu een week lang de tijd om voor hun drie favorieten te stemmen. Wie uiteindelijk De Nieuwe Lichting 2022 wordt, maken Sam De Bruyn, Pien Lefranc en Rik De Bruycker op maandag 31 januari tussen 17.00 en 18.00 uur bekend. Dan zenden ze uit vanuit Wilde Westen in Kortrijk, de gaststad waar Studio Brussel tijdens de Week van de Belgische muziek radio maakt.

De drie winnaars vormen samen De Nieuwe Lichting 2022 van Studio Brussel en treden in de voetsporen van Brihang, Tamino, Portland, Sunday Rose, Equal Idiots, Sons, Sylvie Kreusch, Kids With Buns, Ramkot en The Haunted Youth. Ze winnen airplay op Studio Brussel, prijken op de cover van Knack Focus, krijgen professionele omkadering bij Wilde Westen en artiestenbegeleiding door VI.BE.

Dit zijn de 9 finalisten (in alfabetische volgorde):

Alioth

Bluai

Bryn

Eno

Ila

Jokke

Jueles

Meltheads

Shaka Shams

Over hun nummers

Alioth — 'Talk About It'

Alioth heet in het echt Ali Bouazizi, komt uit Sint-Niklaas en heeft aan elke vinger een perfecte popsong hangen. 'Talk About It' is er zo eentje waar we nog véél over zullen praten.

Bluai — 'Dime Store'

Ga op je bed zitten en schenk een glas wijn uit, voor de rest zorgt Bluai wel. De indieband uit het Waasland laat je vanop hun rommelige studentenkamer van een mooiere wereld dromen.

Bryn — 'Other Boys'

Bryan Mungande vluchtte van Rwanda naar Brussel en timmert van daaruit aan een bloeiende carrière. Zijn epische pop staat on repeat bij fans van Troye Sivan, Finneas en Stromae.

Eno — 'Good Together'

Eno Meulenbergs zingt als de adoptiezoon van Eels en nam muzikanten van Ramkot en Arsenal op in zijn nieuw samengestelde Gentse band. Hun 'Good Together' móet in je zomerplaylist staan.

Ila — 'Leave Me Dry'

Ilayda Cicek heeft een stem met een fijne korrel erop, een hart vol eerlijke liedjes en twee prima muzikanten om die met haar te spelen. Wat hebben fans van PJ Harvey en Fontaines D.C. meer nodig? Ila, elle l'a!

Jokke — 'Tegen Beter Weten In'

Jonas 'Jokke' Van Langendonck komt uit het Leuvense en deelt zijn levenswijsheid met jou alsof jullie samen van een Stella nippen op de Oude Markt. Na één keer luisteren kan je alleen maar denken: garçon, nóg eentje!

Jueles — 'Bedroom'

Jueles uit Dendermonde is amper 19 jaar, maar bewijst op 'Bedroom' dat ze haar geschiedenis kent. In haar muziek, die ze zelf ook mee producet, herken je haar idolen Prince, Destiny’s Child en Justin Timberlake. Verleidelijke R&B voor in de avonduren.

Meltheads — 'Sweet Monica'

Negenennegentig seconden, oftewel dik anderhalve minuut. Meer hebben Meltheads uit Antwerpen niet nodig om je te bekeren tot hun combinatie van garagerock en surfpunk. Geen idee wie die Monica is, maar wij willen haar óók zijn.

Shaka Shams — 'Black Metal Rebel'

Elk etiket dat je op de muziek van Shaka Shams plakt, rukt de eigenzinnige Antwerpenaar met plezier van zich af. Ergens tussen hiphop, foute eightiesrock en nog een genre of negen heeft hij een eilandje voor zichzelf geclaimd waar hij tegen de eenzaamheid vecht.

Studio Brussel viert 10 jaar De Nieuwe Lichting met exclusieve vinyl

Dit jaar kiezen Studio Brussel-luisteraars voor de tiende keer wie De Nieuwe Lichting wordt. Om dat te vieren brengt Studio Brussel een exclusieve vinyl uit, met 10 nooit eerder uitgegeven live tracks van Nieuwe Lichting-laureaten als Portland, Brihang, Tamino, Tessa Dixson, Equal Idiots en SONS. De plaat is nu beperkt verkrijgbaar in de StuBru Shop.